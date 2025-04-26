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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T00:19+0300
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S&amp;P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken, not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, bu kararın yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarının sürdürüldüğü görüşüne dayandığını belirtti. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini yansıttığı ifade edildi. Reel efektif döviz kurundaki değer artışının ihracatı olumsuz etkileyebileceği, bunun da büyüme ve istihdam açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Enflasyonun düşmesi ve TL’ye güvenin artması durumunda notun yükselebileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/imfden-turkiye-ekonomisine-iliskin-degerlendirme-enflasyon-daha-siki-bir-maliye-politikasi-ile-daha-1095696121.html
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türkiye, s&p 500, kredi, kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu, banka, banka desteği, banka sigorta muamele vergisi, enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, manşet enflasyon
türkiye, s&p 500, kredi, kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu, banka, banka desteği, banka sigorta muamele vergisi, enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, manşet enflasyon

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

00:19 26.04.2025
© AP Photo / Henny Ray AbramsStandard and Poor's (S&P)
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Henny Ray Abrams
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. Kuruluş, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdürmesinin uygulama risklerini dengelediğini belirtti.
S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken, not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, bu kararın yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarının sürdürüldüğü görüşüne dayandığını belirtti. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini yansıttığı ifade edildi.
Reel efektif döviz kurundaki değer artışının ihracatı olumsuz etkileyebileceği, bunun da büyüme ve istihdam açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Enflasyonun düşmesi ve TL’ye güvenin artması durumunda notun yükselebileceği kaydedildi.
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
EKONOMİ
IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme: 'Enflasyon daha sıkı bir maliye politikası ile daha hızlı düşebilir'
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