https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sp-turkiyenin-kredi-notunu-acikladi-1095698034.html

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T00:19+0300

2025-04-26T00:19+0300

2025-04-26T00:19+0300

dünya

türkiye

s&p 500

kredi

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enflasyon

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S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken, not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, bu kararın yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarının sürdürüldüğü görüşüne dayandığını belirtti. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini yansıttığı ifade edildi. Reel efektif döviz kurundaki değer artışının ihracatı olumsuz etkileyebileceği, bunun da büyüme ve istihdam açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Enflasyonun düşmesi ve TL’ye güvenin artması durumunda notun yükselebileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/imfden-turkiye-ekonomisine-iliskin-degerlendirme-enflasyon-daha-siki-bir-maliye-politikasi-ile-daha-1095696121.html

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