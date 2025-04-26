https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sp-turkiyenin-kredi-notunu-acikladi-1095698034.html
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T00:19+0300
2025-04-26T00:19+0300
2025-04-26T00:19+0300
dünya
türkiye
s&p 500
kredi
kredi notu
kredi derecelendirme kuruluşu
banka
banka desteği
banka sigorta muamele vergisi
enflasyon
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S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken, not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, bu kararın yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarının sürdürüldüğü görüşüne dayandığını belirtti. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini yansıttığı ifade edildi. Reel efektif döviz kurundaki değer artışının ihracatı olumsuz etkileyebileceği, bunun da büyüme ve istihdam açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Enflasyonun düşmesi ve TL’ye güvenin artması durumunda notun yükselebileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/imfden-turkiye-ekonomisine-iliskin-degerlendirme-enflasyon-daha-siki-bir-maliye-politikasi-ile-daha-1095696121.html
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türkiye, s&p 500, kredi, kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu, banka, banka desteği, banka sigorta muamele vergisi, enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, manşet enflasyon
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. Kuruluş, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdürmesinin uygulama risklerini dengelediğini belirtti.
S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken, not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, bu kararın yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarının sürdürüldüğü görüşüne dayandığını belirtti. Durağan görünümün, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini yansıttığı ifade edildi.
Reel efektif döviz kurundaki değer artışının ihracatı olumsuz etkileyebileceği, bunun da büyüme ve istihdam açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Enflasyonun düşmesi ve TL’ye güvenin artması durumunda notun yükselebileceği kaydedildi.