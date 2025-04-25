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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme: 'Enflasyon daha sıkı bir maliye politikası ile daha hızlı düşebilir'
IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme: 'Enflasyon daha sıkı bir maliye politikası ile daha hızlı düşebilir'
Sputnik Türkiye
Uluslarası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Kammer, enflasyonla mücadele programında ilerleme kaydedildiğini ancak enflasyonun daha hızlı düşmesi... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T21:34+0300
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Kammer, geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivmenin etkisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesini sağladığını ifade etti.Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli" dedi.Ayrıca Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin bu programı uyguladığını belirtti. Ancak enflasyonun daha hızlı düşmesi gerektiğini ve bunun için daha sıkı bir makroekonomik politika gerektiğini vurguladı. Bu politikanın temelinin de daha disiplinli bir maliye politikası olduğunu ifade etti.Konuşmasında Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası." diye konuştu.Büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilmiştiIMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini sabit tutmuştu.Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2.7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3.2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti.IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 ve gelecek yıl yüzde 3.2 büyümesini öngörmüştü.
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uluslararası para fonu (imf), imf, türkiye, ekonomi
uluslararası para fonu (imf), imf, türkiye, ekonomi

IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme: 'Enflasyon daha sıkı bir maliye politikası ile daha hızlı düşebilir'

21:34 25.04.2025
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание МВФ в Вашингтоне, США
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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Uluslarası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Kammer, enflasyonla mücadele programında ilerleme kaydedildiğini ancak enflasyonun daha hızlı düşmesi gerektiğini, bunun da daha disiplinli bir maliye politikası ile mümkün olabileceğini ifade etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Kammer, geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivmenin etkisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesini sağladığını ifade etti.
Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli" dedi.
Ayrıca Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin bu programı uyguladığını belirtti. Ancak enflasyonun daha hızlı düşmesi gerektiğini ve bunun için daha sıkı bir makroekonomik politika gerektiğini vurguladı. Bu politikanın temelinin de daha disiplinli bir maliye politikası olduğunu ifade etti.
Konuşmasında Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası." diye konuştu.

Büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilmişti

IMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini sabit tutmuştu.
Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2.7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3.2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti.
IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 ve gelecek yıl yüzde 3.2 büyümesini öngörmüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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