https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sma-hastalari-icin-beklenen-haber-geldi-bir-yeni-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1095702048.html

SMA hastaları için beklenen haber geldi: Bir yeni ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SMA hastaları için beklenen haber geldi: Bir yeni ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine eklendiğini ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile MR... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T13:15+0300

2025-04-26T13:15+0300

2025-04-26T13:15+0300

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

bilgi teknolojileri (bt)

sağlik

sma

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SMA hastaları için önemli bir adım daha atıldığını duyurdu.Resmi Gazete’de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine dahil edildi.Geri ödeme listesine alınan SMA i̇lacı hangisi?Henüz ilacın ismi resmi açıklamalarda belirtilmedi. Ancak Bakan Işıkhan, yeni ilacın kullanım kolaylığı sunduğunu ve hastaların yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.Bu gelişme, SMA hastalığıyla mücadele eden binlerce aileye umut oldu.BT ve MR görüntüleme i̇laçları artık hastanelerden temin edilecekYeni düzenlemeyle birlikte, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan kontrast maddeler artık eczanelerden bireysel olarak alınmayacak.Bu ilaçlar doğrudan hastaneler tarafından temin edilerek, vatandaşlara ücretsiz sunulacak.Bu değişiklikle birlikte:Yoğun bakım ünitelerinde anlık veri takibi başladıBakan Işıkhan ayrıca, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine olanak tanıyan bir sistemin devreye alındığını da duyurdu.Bu sistem sayesinde, hastaların kritik sağlık verileri anlık izlenerek hızlı müdahale imkanı sağlanacak.SMA hastalığı hakkında kısa bilgiSpinal Musküler Atrofi (SMA), kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerinin kaybına neden olan genetik bir hastalıktır. Erken tanı ve doğru tedavi ile hastalığın etkileri azaltılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/mayis-ayinda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-gunler-resmi-gazetede-aciklandi-1095701472.html

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spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, bilgi teknolojileri (bt), sma