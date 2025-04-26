https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/mayis-ayinda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-gunler-resmi-gazetede-aciklandi-1095701472.html

Mayıs ayında bazı ulaşım yollarının ücretsiz olacağı günler Resmi Gazete'de açıklandı

Mayıs ayında bazı ulaşım yollarının ücretsiz olacağı günler Resmi Gazete'de açıklandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T11:55+0300

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1 mayıs

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

19 mayıs gençlik ve spor bayramı

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Mayıs ayında iki önemli günde vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanacak. 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, belirli ulaşım hatlarında toplu taşıma ücretsiz olacak.Hangi günlerde ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak?Yayımlanan karara göre ücretsiz ulaşım şu tarihlerde geçerli olacak:Bu iki özel günde vatandaşlar belirlenen hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek.Ücretsiz olacak ulaşım hatlarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, aşağıdaki raylı sistemler ücretsiz olacak:Kişiler, bu hatlarda ücret ödemeden seyahat edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html

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