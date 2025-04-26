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Mayıs ayında bazı ulaşım yollarının ücretsiz olacağı günler Resmi Gazete'de açıklandı
Mayıs ayında bazı ulaşım yollarının ücretsiz olacağı günler Resmi Gazete'de açıklandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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Mayıs ayında iki önemli günde vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanacak. 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, belirli ulaşım hatlarında toplu taşıma ücretsiz olacak.Hangi günlerde ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak?Yayımlanan karara göre ücretsiz ulaşım şu tarihlerde geçerli olacak:Bu iki özel günde vatandaşlar belirlenen hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek.Ücretsiz olacak ulaşım hatlarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, aşağıdaki raylı sistemler ücretsiz olacak:Kişiler, bu hatlarda ücret ödemeden seyahat edebilecek.
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, başkentray, i̇zban, 1 mayıs, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı

Mayıs ayında bazı ulaşım yollarının ücretsiz olacağı günler Resmi Gazete'de açıklandı

11:55 26.04.2025 (güncellendi: 11:57 26.04.2025)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Mayıs ayında iki önemli günde vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanacak. 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, belirli ulaşım hatlarında toplu taşıma ücretsiz olacak.

Hangi günlerde ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak?

Yayımlanan karara göre ücretsiz ulaşım şu tarihlerde geçerli olacak:
1 Mayıs 2025 – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2025 – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Bu iki özel günde vatandaşlar belirlenen hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek.

Ücretsiz olacak ulaşım hatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, aşağıdaki raylı sistemler ücretsiz olacak:
Başkentray (Ankara)
Marmaray (İstanbul)
İZBAN (İzmir)
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)
Kişiler, bu hatlarda ücret ödemeden seyahat edebilecek.
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