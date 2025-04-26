Ukraynalılar Mayıs-Nisan 2022'de Boris Johnson'ın ısrarı üzerine görüşmeleri kesti, oysa Kiev için şimdikinden çok daha elverişli koşullarda bir anlaşmaya varmaya çok yakındılar.

Zelenskiy şu ana kadar Rus yetkililerle müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmeye hazır olma belirtisi göstermedi, sadece Moskova'nın taleplerini karşılaması halinde konuşmaya hazır olduğunu söyledi ki Moskova bunu saçma buluyor çünkü Zelenskiy hiçbir şey talep edecek durumda değil. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki bu (Peskov'un açıklaması), aynı zamanda Moskova’nın Amerika’ya bir mesajı: Biz görüşmeye hazırız ve iyi niyetle hareket ediyoruz, ancak Ukrayna hazır değil.