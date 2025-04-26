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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sirp-uzman-zelenskiy-rusya-ile-muzakereleri-engellemek-icin-surekli-yeni-gerekceler-uretiyor-1095710339.html
Sırp uzman: Zelenskiy Rusya ile müzakereleri engellemek için sürekli yeni gerekçeler üretiyor
Sırp uzman: Zelenskiy Rusya ile müzakereleri engellemek için sürekli yeni gerekçeler üretiyor
Sputnik Türkiye
Sırp siyaset bilimci ve tarihçi Nebojsa Malic, Zelenskiy’in Rusya ile müzakereleri engellemek için sürekli olarak yeni gerekçeler ürettiğini belirtti. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T21:51+0300
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ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
steve witkoff
kremlin
görüşme
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ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
kiev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendiren Sırp uzman, Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile diyalogdan yana olduğunu kanıtlaması, bunun için de Rus yetkililerle müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini, ancak bunu yapmak yerine, müzakereleri engellemek için giderek daha fazla gerekçe ürettiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:Sırp uzman, Kiev'in müzakereleri kabul etmeyebileceğini, bunun sonucunda da ABD'nin Ukrayna'dan desteğini çekerek onu kendi haline bırakacağını ve bunun da Kiev için bir felaket olacağını kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranli-uzman-rusya-baristan-yana-tutum-sergilerken-kiev-rejimi-sureci-sabote-ederek-krizi-1095709940.html
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vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, kiev, dmitriy peskov
vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, kiev, dmitriy peskov

Sırp uzman: Zelenskiy Rusya ile müzakereleri engellemek için sürekli yeni gerekçeler üretiyor

21:51 26.04.2025
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© SERGEI SUPINSKY
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Sırp siyaset bilimci ve tarihçi Nebojsa Malic, Zelenskiy’in Rusya ile müzakereleri engellemek için sürekli olarak yeni gerekçeler ürettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendiren Sırp uzman, Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile diyalogdan yana olduğunu kanıtlaması, bunun için de Rus yetkililerle müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini, ancak bunu yapmak yerine, müzakereleri engellemek için giderek daha fazla gerekçe ürettiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

Ukraynalılar Mayıs-Nisan 2022'de Boris Johnson'ın ısrarı üzerine görüşmeleri kesti, oysa Kiev için şimdikinden çok daha elverişli koşullarda bir anlaşmaya varmaya çok yakındılar.

Zelenskiy şu ana kadar Rus yetkililerle müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmeye hazır olma belirtisi göstermedi, sadece Moskova'nın taleplerini karşılaması halinde konuşmaya hazır olduğunu söyledi ki Moskova bunu saçma buluyor çünkü Zelenskiy hiçbir şey talep edecek durumda değil. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki bu (Peskov'un açıklaması), aynı zamanda Moskova’nın Amerika’ya bir mesajı: Biz görüşmeye hazırız ve iyi niyetle hareket ediyoruz, ancak Ukrayna hazır değil.

Sırp uzman, Kiev'in müzakereleri kabul etmeyebileceğini, bunun sonucunda da ABD'nin Ukrayna'dan desteğini çekerek onu kendi haline bırakacağını ve bunun da Kiev için bir felaket olacağını kaydetti.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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