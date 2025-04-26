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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranli-uzman-rusya-baristan-yana-tutum-sergilerken-kiev-rejimi-sureci-sabote-ederek-krizi-1095709940.html
İranlı uzman: Rusya barıştan yana tutum sergilerken, Kiev rejimi süreci sabote ederek krizi tırmandırıyor
İranlı uzman: Rusya barıştan yana tutum sergilerken, Kiev rejimi süreci sabote ederek krizi tırmandırıyor
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İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Ukrayna ile müzakereler konusunda Rusya'nın stratejisinin temel hedefinin kalıcı bir barışı sağlamak olduğunu... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, kiev, nato, elysee sarayı, ortadoğu, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, kiev, nato, elysee sarayı, ortadoğu, dmitriy peskov

İranlı uzman: Rusya barıştan yana tutum sergilerken, Kiev rejimi süreci sabote ederek krizi tırmandırıyor

21:10 26.04.2025
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Ukrayna ile müzakereler konusunda Rusya'nın stratejisinin temel hedefinin kalıcı bir barışı sağlamak olduğunu belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi:

Rusya Ukrayna'da her açıdan ezici bir üstünlüğe sahipken ve hatta NATO güçleri tarafından Kiev rejiminin neo-Nazi güçleriyle birlikte işgal edilen Kursk bölgesini kurtarmışken, Sayın Putin Rusya'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere hazır olduğunu vurguladı.

Rusya'nın bu yaklaşımı ve stratejisi, temel hedefinin kalıcı bir barışı sağlamak olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Savaş alanında ve diplomaside avantajlı olan ülkelerin genellikle önkoşul dayattıkları göz önünde bulundurulduğunda bu durum özellikle dikkat çekicidir. Ancak Rusya barıştan yana tutum sergiliyor.

Aynı zamanda, Elysee Sarayı ve Buckingham'ın liderlerinin elinde bir kukla olan Zelenskiy, İngiliz efendilerinin emriyle (diğer Avrupalılar gibi özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'da barış istemiyorlar), çılgınca koşullar öne sürüyor. Savaş alanında zayıf olan Ukrayna, ezici yenilgiler, büyük kayıplar yaşamakta ve halkı, ülkeyi işgal eden, seçimleri iptal eden, sıkıyönetimi uzatan ve halkı rehin alan Kiev ve Zelenskiy'in neo-Nazi güçlerinin politikalarından zarar görüyor.Bu durum Zelenskiy ve İngiltere'nin Ukrayna'yı rehin tuttuğunu gösteriyor.

Buna rağmen Zelenskiy, Trump'ın bile kendisine defalarca ‘Elinde koz yok’ demesine rağmen hayali taleplerinde ısrar etmeye devam ediyor. Tüm bunlar Rusya'nın kalıcı bir barış istediğini ve bu yolda ilerlemeye hazır olduğunu, Buckingham ve Elysee Sarayı'nın kuklaları olan Kiev rejimi ve Zelenskiy'nin ise barışı sabote ederek krizi tırmandırdığını gösteriyor. Amerikan tarafı, Trump'ın da ifade ettiği gibi, Ukrayna krizinin Anglosakson politikasının bir sonucu olduğunu anlamalıdır.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi
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