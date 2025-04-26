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12:35
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sirp-milletvekili-rusyanin-muzakerelere-onkosulsuz-hazir-oldugunu-aciklamasi-dogru-bir-diplomatik-1095711128.html
Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle
Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle
Sputnik Türkiye
Sırp milletvekili Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T23:07+0300
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milletvekili
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vladimir zelenskiy
steve witkoff
müzakere
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi olduğunu söyledi.Pavloviç, “Moskova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şovlara olan aşırı ihtiyacının aslında Rusya’nın yararına olduğunu fark etti. Zelenskiy, müzakerelerde ne Rusya ne de ABD ile çalışmak istemediğini gösteriyor. Bu durum Ukrayna'nın barış ve müzakere isteyen bir ülke olmaktan çıkmasına yol açıyor” dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-pentagon-analisti-on-kosulsuz-muzakere-aciklamasini-degerlendirdi-zelenskiy-kabul-etmezse-1095710470.html
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Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle

23:07 26.04.2025
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Sırp milletvekili Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi olduğunu söyledi.
Pavloviç, “Moskova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şovlara olan aşırı ihtiyacının aslında Rusya’nın yararına olduğunu fark etti. Zelenskiy, müzakerelerde ne Rusya ne de ABD ile çalışmak istemediğini gösteriyor. Bu durum Ukrayna'nın barış ve müzakere isteyen bir ülke olmaktan çıkmasına yol açıyor” dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
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