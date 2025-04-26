https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sirp-milletvekili-rusyanin-muzakerelere-onkosulsuz-hazir-oldugunu-aciklamasi-dogru-bir-diplomatik-1095711128.html

Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle

Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle

Sputnik Türkiye

Sırp milletvekili Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T23:07+0300

2025-04-26T23:07+0300

2025-04-26T23:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

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milletvekili

rusya

ukrayna

moskova

vladimir putin

vladimir zelenskiy

steve witkoff

müzakere

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Branko Pavloviç, ‘Rusya'nın Kiev ile müzakereleri önkoşulsuz sürdürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasının Moskova'nın doğru bir diplomatik hamlesi olduğunu söyledi.Pavloviç, “Moskova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şovlara olan aşırı ihtiyacının aslında Rusya’nın yararına olduğunu fark etti. Zelenskiy, müzakerelerde ne Rusya ne de ABD ile çalışmak istemediğini gösteriyor. Bu durum Ukrayna'nın barış ve müzakere isteyen bir ülke olmaktan çıkmasına yol açıyor” dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-pentagon-analisti-on-kosulsuz-muzakere-aciklamasini-degerlendirdi-zelenskiy-kabul-etmezse-1095710470.html

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sırbistan, milletvekili, rusya, ukrayna, moskova, vladimir putin, vladimir zelenskiy, steve witkoff, müzakere, abd