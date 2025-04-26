https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisini-vurdu-1095702965.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri havalimanlarının altyapısını, mühimmat depolarını ve geçici konuşlanma... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T13:36+0300
2025-04-26T13:36+0300
2025-04-26T13:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri Belgorod istikametinde Sumi Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 35 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil, bir sahra topu ve bir elektronik harp sistemi imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 230’dan fazla asker, 9 pikap ve 4 sahra topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
belgorod
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), belgorod, zaporojye bölgesi
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri havalimanlarının altyapısını, mühimmat depolarını ve geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre düşmana ait 236 İHA imha edildi, Ukrayna ordusu 1.205 asker kayıp verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri Belgorod istikametinde Sumi Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 35 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil, bir sahra topu ve bir elektronik harp sistemi imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 230’dan fazla asker, 9 pikap ve 4 sahra topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.