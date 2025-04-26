https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisini-vurdu-1095702965.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri havalimanlarının altyapısını, mühimmat depolarını ve geçici konuşlanma... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T13:36+0300

2025-04-26T13:36+0300

2025-04-26T13:36+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri Belgorod istikametinde Sumi Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 35 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil, bir sahra topu ve bir elektronik harp sistemi imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 230’dan fazla asker, 9 pikap ve 4 sahra topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.

rusya

ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

belgorod

zaporojye bölgesi

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