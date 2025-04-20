https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/rusya-ukrayna-ordusu-gece-saatlerinde-rus-silahli-kuvvetlerinin-donbasstaki-mevzilerine-saldirmaya-1095529131.html

Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı

Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin ateşkese titizlikle uyduğunu, aynı zamanda Ukrayna Silahlı... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T12:35+0300

2025-04-20T12:35+0300

2025-04-20T12:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

paskalya

ateşkes

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin 19 Nisan saat 18.00’den itibaren başlayan ateşkese titizlikle uyduğunu ve daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde kaldığını duyurdu.Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde DHC'deki Suhaya Balka ve Bogatır yerleşimlerindeki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu, fakat Rus askerlerince püskürtüldüğünü ifade etti.Açıklamada ayrıca, Paskalya nedeniyle ilan edilen ateşkesten önce Rus ordusunun DHC'deki Novomihaylovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verildi.Açıklamaya göre, düşman gece boyunca biri Kırım’da olmak üzere 48 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınıra yakın kısmına 12 top atışı, 33 İHA atışı ve 7 mühimmat atışı olmak üzere Rus birliklerin mevzilerine toplam 444 kez top ve havanlarla ateş açtı ve quadcopter tipi İHA’larlla 900 saldırı gerçekleştirdi.Saldırılar sonucu sivil halk arasında can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivil yapılara da zarar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, paskalya, ateşkes, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı girişimi, haberler, bilgilendirme