Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
08:15
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
08:43
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
09:04
11 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:22
3 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
09:32
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
09:41
13 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
10:04
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
10:14
16 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
12:12
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
12:21
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
13:11
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
13:33
5 dk
ÖZEL HABER
Kızılay’ın dünü ve bugünü: Nereden nereye geldi?
13:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
14:12
20 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
15:18
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
17:26
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
18:17
3 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
18:34
4 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
18:53
4 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
19:54
3 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:09
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:23
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:08
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:49
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/rusya-ukrayna-ordusu-gece-saatlerinde-rus-silahli-kuvvetlerinin-donbasstaki-mevzilerine-saldirmaya-1095529131.html
Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı
Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin ateşkese titizlikle uyduğunu, aynı zamanda Ukrayna Silahlı... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T12:35+0300
2025-04-20T12:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
paskalya
ateşkes
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin 19 Nisan saat 18.00’den itibaren başlayan ateşkese titizlikle uyduğunu ve daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde kaldığını duyurdu.Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde DHC'deki Suhaya Balka ve Bogatır yerleşimlerindeki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu, fakat Rus askerlerince püskürtüldüğünü ifade etti.Açıklamada ayrıca, Paskalya nedeniyle ilan edilen ateşkesten önce Rus ordusunun DHC'deki Novomihaylovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verildi.Açıklamaya göre, düşman gece boyunca biri Kırım’da olmak üzere 48 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınıra yakın kısmına 12 top atışı, 33 İHA atışı ve 7 mühimmat atışı olmak üzere Rus birliklerin mevzilerine toplam 444 kez top ve havanlarla ateş açtı ve quadcopter tipi İHA’larlla 900 saldırı gerçekleştirdi.Saldırılar sonucu sivil halk arasında can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivil yapılara da zarar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_3c98023f6e1baa9abcd21e4fb55a1775.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, paskalya, ateşkes, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı girişimi, haberler, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, paskalya, ateşkes, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı girişimi, haberler, bilgilendirme

Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı

12:35 20.04.2025 (güncellendi: 12:59 20.04.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin ateşkese titizlikle uyduğunu, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Donbass'taki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu fakat püskürtüldüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin 19 Nisan saat 18.00’den itibaren başlayan ateşkese titizlikle uyduğunu ve daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde kaldığını duyurdu.
Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde DHC'deki Suhaya Balka ve Bogatır yerleşimlerindeki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu, fakat Rus askerlerince püskürtüldüğünü ifade etti.
Açıklamada ayrıca, Paskalya nedeniyle ilan edilen ateşkesten önce Rus ordusunun DHC'deki Novomihaylovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, düşman gece boyunca biri Kırım’da olmak üzere 48 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınıra yakın kısmına 12 top atışı, 33 İHA atışı ve 7 mühimmat atışı olmak üzere Rus birliklerin mevzilerine toplam 444 kez top ve havanlarla ateş açtı ve quadcopter tipi İHA’larlla 900 saldırı gerçekleştirdi.
Saldırılar sonucu sivil halk arasında can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivil yapılara da zarar verildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Afgan uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Kiev yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor
Dün, 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала