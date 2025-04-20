https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/rusya-ukrayna-ordusu-gece-saatlerinde-rus-silahli-kuvvetlerinin-donbasstaki-mevzilerine-saldirmaya-1095529131.html
Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı
Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin ateşkese titizlikle uyduğunu, aynı zamanda Ukrayna Silahlı... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T12:35+0300
2025-04-20T12:35+0300
2025-04-20T12:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin 19 Nisan saat 18.00’den itibaren başlayan ateşkese titizlikle uyduğunu ve daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde kaldığını duyurdu.Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde DHC'deki Suhaya Balka ve Bogatır yerleşimlerindeki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu, fakat Rus askerlerince püskürtüldüğünü ifade etti.Açıklamada ayrıca, Paskalya nedeniyle ilan edilen ateşkesten önce Rus ordusunun DHC'deki Novomihaylovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verildi.Açıklamaya göre, düşman gece boyunca biri Kırım’da olmak üzere 48 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınıra yakın kısmına 12 top atışı, 33 İHA atışı ve 7 mühimmat atışı olmak üzere Rus birliklerin mevzilerine toplam 444 kez top ve havanlarla ateş açtı ve quadcopter tipi İHA’larlla 900 saldırı gerçekleştirdi.Saldırılar sonucu sivil halk arasında can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivil yapılara da zarar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, paskalya, ateşkes, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı girişimi, haberler, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, paskalya, ateşkes, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı girişimi, haberler, bilgilendirme
Rusya: Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’taki mevzilerine saldırmaya çalıştı
12:35 20.04.2025 (güncellendi: 12:59 20.04.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin ateşkese titizlikle uyduğunu, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Donbass'taki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu fakat püskürtüldüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde bulunan tüm Rus birliklerinin 19 Nisan saat 18.00’den itibaren başlayan ateşkese titizlikle uyduğunu ve daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde kaldığını duyurdu.
Bakanlık, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde DHC'deki Suhaya Balka ve Bogatır yerleşimlerindeki Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu, fakat Rus askerlerince püskürtüldüğünü ifade etti.
Açıklamada ayrıca, Paskalya nedeniyle ilan edilen ateşkesten önce Rus ordusunun DHC'deki Novomihaylovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, düşman gece boyunca biri Kırım’da olmak üzere 48 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınıra yakın kısmına 12 top atışı, 33 İHA atışı ve 7 mühimmat atışı olmak üzere Rus birliklerin mevzilerine toplam 444 kez top ve havanlarla ateş açtı ve quadcopter tipi İHA’larlla 900 saldırı gerçekleştirdi.
Saldırılar sonucu sivil halk arasında can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelirken, sivil yapılara da zarar verildi.