https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-cenk-yaltirak-1745te-kirildigini-dusundugumuz-fayda-dizilmeler-var-1095697282.html
Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 1745'te kırıldığını düşündüğümüz fayda dizilmeler var
Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 1745'te kırıldığını düşündüğümüz fayda dizilmeler var
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, görülen son artçıların 1745 yılında kırıldığını düşündükleri fay segmenti üzerinde oluştuğunu açıkladı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T23:06+0300
2025-04-25T23:06+0300
2025-04-25T23:06+0300
türki̇ye
cenk yaltırak
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 1754 yılında kırıldığı düşünülen fay segmenti üzerinde küçük depremlerin dizilmeye başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaltırak, son artçı depremin de bu bölgede meydana geldiği bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakan-kurum-depremde-en-cok-ihbar-gelen-ilceleri-acikladi-hasar-ihbarlarinin-yuzde-80i-avrupa-1095696955.html
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cenk yaltırak, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
cenk yaltırak, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 1745'te kırıldığını düşündüğümüz fayda dizilmeler var
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, görülen son artçıların 1745 yılında kırıldığını düşündükleri fay segmenti üzerinde oluştuğunu açıkladı.
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 1754 yılında kırıldığı düşünülen fay segmenti üzerinde küçük depremlerin dizilmeye başladığını belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaltırak, son artçı depremin de bu bölgede meydana geldiği bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Son durum 1754 te kırıldığını düşündüğümüz segmentin üzerinde de dizilmeler görülüyor. Son artçı bu bölgede idi."