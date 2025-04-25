https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-cenk-yaltirak-1745te-kirildigini-dusundugumuz-fayda-dizilmeler-var-1095697282.html

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 1745'te kırıldığını düşündüğümüz fayda dizilmeler var

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 1745'te kırıldığını düşündüğümüz fayda dizilmeler var

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, görülen son artçıların 1745 yılında kırıldığını düşündükleri fay segmenti üzerinde oluştuğunu açıkladı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T23:06+0300

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türki̇ye

cenk yaltırak

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 1754 yılında kırıldığı düşünülen fay segmenti üzerinde küçük depremlerin dizilmeye başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaltırak, son artçı depremin de bu bölgede meydana geldiği bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakan-kurum-depremde-en-cok-ihbar-gelen-ilceleri-acikladi-hasar-ihbarlarinin-yuzde-80i-avrupa-1095696955.html

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Sputnik Türkiye

cenk yaltırak, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi