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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kandilli-rasathanesinden-istanbul-depremi-sonrasi-aciklama-artcilarin-sayisi-445e-ulasti-1095705142.html
Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası açıklama: Artçıların sayısı 445’e ulaştı
Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası açıklama: Artçıların sayısı 445’e ulaştı
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 445 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Uzmanlar, artçıların Orta... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T16:02+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bölgede yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla 445 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.Kandilli, depremlerinin büyük kısmının Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, yaklaşık 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığını bildirdi. Ana depremi takip eden süreçte büyüklüğü 5.2 olan iki büyük artçı depremin yaşandığı ve sismik hareketliliğin Kandilli’nin Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından kesintisiz olarak izlendiği belirtildi.Açıklamada, deprem dalgalarının Marmara Bölgesi ve çevresindeki birçok ilde hissedildiği belirtilirken teknik veriler, yapıların maruz kaldığı yer hareketlerinin, tasarım standartlarının öngördüğü seviyelerin altında kaldığını gösterdi.Deprem sonrası olası tsunami riskine karşı da hızlı bir şekilde önlem alındı. Depremden 6 dakika sonra AFAD’a ve bölgedeki yetkili merkezlere tsunami uyarıları iletildi. İzlemeler sonucunda tsunami tehlikesi bulunmadığı teyit edilerek uyarılar aynı gün sona erdirildi.Kandilli yetkilileri, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini ve hasar görmüş binalardan uzak durmalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/marmarada-yarim-saat-icinde-pes-pese-deprem-kandillinin-verilerine-gore-2-kere-34-buyuklugunde-1095703082.html
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kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara bölgesi, i̇stanbul, deprem, marmara depremi
kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara bölgesi, i̇stanbul, deprem, marmara depremi

Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası açıklama: Artçıların sayısı 445’e ulaştı

16:02 26.04.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© Fotoğraf
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 445 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Uzmanlar, artçıların Orta Marmara ile Kumburgaz arasında yoğunlaştığını belirtiyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bölgede yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla 445 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.
Kandilli, depremlerinin büyük kısmının Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, yaklaşık 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığını bildirdi. Ana depremi takip eden süreçte büyüklüğü 5.2 olan iki büyük artçı depremin yaşandığı ve sismik hareketliliğin Kandilli’nin Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından kesintisiz olarak izlendiği belirtildi.
Açıklamada, deprem dalgalarının Marmara Bölgesi ve çevresindeki birçok ilde hissedildiği belirtilirken teknik veriler, yapıların maruz kaldığı yer hareketlerinin, tasarım standartlarının öngördüğü seviyelerin altında kaldığını gösterdi.
Deprem sonrası olası tsunami riskine karşı da hızlı bir şekilde önlem alındı. Depremden 6 dakika sonra AFAD’a ve bölgedeki yetkili merkezlere tsunami uyarıları iletildi. İzlemeler sonucunda tsunami tehlikesi bulunmadığı teyit edilerek uyarılar aynı gün sona erdirildi.
Kandilli yetkilileri, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini ve hasar görmüş binalardan uzak durmalarını istedi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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