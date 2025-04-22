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Narin Güran cinayeti sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi: Avukatından yanıt geldi
Narin Güran cinayeti sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi: Avukatından yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, Narin'in bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu iddia edildi. Bahtiyar'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in haberine göre, davanın sanıklarından ve Narin'in amcası olan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış' ifadelerini kullandı. Haberin kaynağı olarak da Akdağ, Bahtiyar'ın kızının sosyal medya paylaşımını gösterdi. İddialar yalanlandıBahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'ın müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi’nde bulunduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklandı. 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştıDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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Narin Güran cinayeti sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi: Avukatından yanıt geldi

18:19 22.04.2025 (güncellendi: 18:34 22.04.2025)
Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, Narin'in bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu iddia edildi. Bahtiyar'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Cumhuriyet'in haberine göre, davanın sanıklarından ve Narin'in amcası olan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış' ifadelerini kullandı. Haberin kaynağı olarak da Akdağ, Bahtiyar'ın kızının sosyal medya paylaşımını gösterdi.

İddialar yalanlandı

Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'ın müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi’nde bulunduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklandı.

4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Narin Güran davasında 950 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: 'Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken...'
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