https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/marmarada-yarim-saat-icinde-pes-pese-deprem-kandillinin-verilerine-gore-2-kere-34-buyuklugunde-1095703082.html
Marmara'da yarım saat içinde peş peşe deprem: Kandilli'nin verilerine göre 2 kere 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Marmara'da yarım saat içinde peş peşe deprem: Kandilli'nin verilerine göre 2 kere 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32 ve 13.05'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T13:42+0300
2025-04-26T13:42+0300
2025-04-26T13:43+0300
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Marmara Denizi'nde Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32'deki depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı.Daha sonra 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıklayan Kandilli'nin verilerine göre bu deprem de saat 13.05'te gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/konyada-art-arda-depremler-korkuttu-afaddan-ilk-aciklama-geldi-1095700104.html
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afad, marmara depremi, deprem, deprem, kandilli, i̇stanbul
afad, marmara depremi, deprem, deprem, kandilli, i̇stanbul
Marmara'da yarım saat içinde peş peşe deprem: Kandilli'nin verilerine göre 2 kere 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
13:42 26.04.2025 (güncellendi: 13:43 26.04.2025)
İstanbul'da deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32 ve 13.05'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı.
Marmara Denizi'nde Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32'deki depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı.
Daha sonra 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıklayan Kandilli'nin
verilerine göre bu deprem de saat 13.05'te gerçekleşti.