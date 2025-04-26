https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/marmarada-yarim-saat-icinde-pes-pese-deprem-kandillinin-verilerine-gore-2-kere-34-buyuklugunde-1095703082.html

Marmara'da yarım saat içinde peş peşe deprem: Kandilli'nin verilerine göre 2 kere 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Marmara'da yarım saat içinde peş peşe deprem: Kandilli'nin verilerine göre 2 kere 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32 ve 13.05'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T13:42+0300

2025-04-26T13:42+0300

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Marmara Denizi'nde Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada, saat 12.32'deki depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu aktarıldı.Daha sonra 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıklayan Kandilli'nin verilerine göre bu deprem de saat 13.05'te gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/konyada-art-arda-depremler-korkuttu-afaddan-ilk-aciklama-geldi-1095700104.html

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