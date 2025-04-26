https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/konyada-art-arda-depremler-korkuttu-afaddan-ilk-aciklama-geldi-1095700104.html
Konya'da art arda depremler korkuttu: AFAD'dan i̇lk açıklama geldi
Konya'da art arda depremler korkuttu: AFAD'dan i̇lk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T09:23+0300
2025-04-26T09:23+0300
2025-04-26T09:24+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesi, sabah saatlerinde art arda iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem saat 07.16'da, ikinci deprem ise saat 08.10'da meydana geldi.İlk deprem 07.16’da gerçekleştiAFAD, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.Deprem, ilçede ve çevre köylerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.İkinci deprem bir saat sonra geldiİlk depremin ardından yaklaşık bir saat sonra, saat 08.10'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem de yine Cihanbeyli merkezli gerçekleşti.Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html
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afad, konya, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad, konya, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Konya'da art arda depremler korkuttu: AFAD'dan i̇lk açıklama geldi
09:23 26.04.2025 (güncellendi: 09:24 26.04.2025)
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını açıkladı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi, sabah saatlerinde art arda iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem saat 07.16'da, ikinci deprem ise saat 08.10'da meydana geldi.
İlk deprem 07.16’da gerçekleşti
AFAD, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem, ilçede ve çevre köylerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.
İkinci deprem bir saat sonra geldi
İlk depremin ardından yaklaşık bir saat sonra, saat 08.10'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem de yine Cihanbeyli merkezli gerçekleşti.
Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.