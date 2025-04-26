https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/konyada-art-arda-depremler-korkuttu-afaddan-ilk-aciklama-geldi-1095700104.html

Konya'da art arda depremler korkuttu: AFAD'dan i̇lk açıklama geldi

Konya'da art arda depremler korkuttu: AFAD'dan i̇lk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD, depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T09:23+0300

2025-04-26T09:23+0300

2025-04-26T09:24+0300

son depremler

afad

konya

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesi, sabah saatlerinde art arda iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem saat 07.16'da, ikinci deprem ise saat 08.10'da meydana geldi.İlk deprem 07.16’da gerçekleştiAFAD, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.Deprem, ilçede ve çevre köylerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.İkinci deprem bir saat sonra geldiİlk depremin ardından yaklaşık bir saat sonra, saat 08.10'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem de yine Cihanbeyli merkezli gerçekleşti.Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/ibbye-yolsuzluk-sorusturmasinda-ikinci-dalga-eski-chp-milletvekili-ve-iski-genel-muduru-dahil-53-1095699225.html

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afad, konya, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)