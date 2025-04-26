https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/japon-deprem-uzmani-moriwaki-uyari-niteligindeydi-diyerek-konustu-7nin-uzerinde-deprem-olabilir-1095705381.html
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'
Sputnik Türkiye
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremi bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getirerek tehlikenin henüz... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T16:07+0300
2025-04-26T16:07+0300
2025-04-26T16:07+0300
türki̇ye
japon deprem uzmanı
yoshinori moriwaki
i̇stanbul
çınarcık
büyükçekmece
deprem
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Ekol TV'de konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada, 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyerek tehlikenin henüz bitmediğini dile getirdi.Deprem konusunda farklı fikir ayrılıklarına ilişkin de değerlendirme yapan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu depremin beklenen deprem olmadığını belirterek, “Daha bitmedi” dedi.Fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade eden Moriwaki, Kuzey Sınır Fayı'nda kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirttiği açıklamasında, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" cümlesinin altını çizdi.İstanbul'da deprem riskinin bitmediğini dile getiren Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor” dedi.7 ilçe için 'tehlike' uyarısı"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı" diyen Moriwaki, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih ilçelerinin zemininin yumuşak olduğunu belirterek bu ilçelerin tehlikede olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/marmarada-yarim-saat-icinde-pes-pese-deprem-kandillinin-verilerine-gore-2-kere-34-buyuklugunde-1095703082.html
türki̇ye
i̇stanbul
çınarcık
büyükçekmece
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japon deprem uzmanı yoshinori moriwaki, japon deprem uzmanı moriwaki, japon deprem uzmanı, japon deprem uzmanı moriwaki istanbul, yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki deprem, yoshinori moriwaki istanbul
japon deprem uzmanı yoshinori moriwaki, japon deprem uzmanı moriwaki, japon deprem uzmanı, japon deprem uzmanı moriwaki istanbul, yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki deprem, yoshinori moriwaki istanbul
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremi bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getirerek tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.
Ekol TV'de konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada, 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyerek tehlikenin henüz bitmediğini dile getirdi.
Deprem konusunda farklı fikir ayrılıklarına ilişkin de değerlendirme yapan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu depremin beklenen deprem olmadığını belirterek, “Daha bitmedi” dedi.
Fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade eden Moriwaki, Kuzey Sınır Fayı'nda kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirttiği açıklamasında, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" cümlesinin altını çizdi.
İstanbul'da deprem riskinin bitmediğini dile getiren Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor” dedi.
7 ilçe için 'tehlike' uyarısı
"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı" diyen Moriwaki, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih ilçelerinin zemininin yumuşak olduğunu belirterek bu ilçelerin tehlikede olduğunu vurguladı.