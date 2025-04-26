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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'
Sputnik Türkiye
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremi bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getirerek tehlikenin henüz... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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japon deprem uzmanı
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büyükçekmece
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Ekol TV'de konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada, 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyerek tehlikenin henüz bitmediğini dile getirdi.Deprem konusunda farklı fikir ayrılıklarına ilişkin de değerlendirme yapan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu depremin beklenen deprem olmadığını belirterek, “Daha bitmedi” dedi.Fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade eden Moriwaki, Kuzey Sınır Fayı'nda kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirttiği açıklamasında, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" cümlesinin altını çizdi.İstanbul'da deprem riskinin bitmediğini dile getiren Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor” dedi.7 ilçe için 'tehlike' uyarısı"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı" diyen Moriwaki, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih ilçelerinin zemininin yumuşak olduğunu belirterek bu ilçelerin tehlikede olduğunu vurguladı.
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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'uyarı niteliğindeydi' diyerek konuştu: '7'nin üzerinde deprem olabilir'

16:07 26.04.2025
© İHAYoshinori Moriwaki
Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© İHA
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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremi bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getirerek tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.
Ekol TV'de konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada, 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyerek tehlikenin henüz bitmediğini dile getirdi.
Deprem konusunda farklı fikir ayrılıklarına ilişkin de değerlendirme yapan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu depremin beklenen deprem olmadığını belirterek, “Daha bitmedi” dedi.
Fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade eden Moriwaki, Kuzey Sınır Fayı'nda kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirttiği açıklamasında, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" cümlesinin altını çizdi.
İstanbul'da deprem riskinin bitmediğini dile getiren Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor” dedi.

7 ilçe için 'tehlike' uyarısı

"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı" diyen Moriwaki, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih ilçelerinin zemininin yumuşak olduğunu belirterek bu ilçelerin tehlikede olduğunu vurguladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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