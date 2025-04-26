https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/istanbulda-28-nisanda-okullarda-ilk-ders-afet-farkindaligi-egitimi-olacak-1095708874.html
İstanbul’da 28 Nisan’da okullarda ilk ders 'Afet Farkındalığı Eğitimi' olacak
İstanbul’da 28 Nisan’da okullarda ilk ders 'Afet Farkındalığı Eğitimi' olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü tüm okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak yapılacağını duyurdu. Eğitimde... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T18:55+0300
2025-04-26T18:55+0300
2025-04-26T18:55+0300
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türkiye
i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü
afet farkındalığı eğitimi
okul
deprem
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalığı Eğitimi” olarak işleneceğini açıkladı. Eğitim, öğrencilere afet ve acil durumlarla ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, deprem ve diğer afetlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken, “çök–kapan–tutun” uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı gibi konularda da bilgi sahibi olacaklar.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemini vurgulayarak, eğitimle afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yentür, "En önemli husus, afetlerle ilgili olarak eğitim ve bilinçlenmedir. Bu eğitimle, hem afet risklerini azaltmayı hem de toplumda afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.Ayrıca, afet bilincinin yalnızca öğrencilere yönelik olmayacağını belirten Yentür, yıl boyunca okul aile birliği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için de "Afet Farkındalığı Eğitimi" düzenleyeceklerini açıkladı. 16 saatlik sertifikalı programla, ailelerin de afetlere karşı bilinçlenmesi sağlanacak. Yentür, "Afet gibi olağanüstü durumlarda, eğitim camiası olarak güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/hayat-kurtaran-hazirlik-rehberi-deprem-cantasinda-olmazsa-olmazlar-neler-evde-nerede-durmali-1095679504.html
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türkiye, i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü, afet farkındalığı eğitimi, okul, deprem
türkiye, i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü, afet farkındalığı eğitimi, okul, deprem
İstanbul’da 28 Nisan’da okullarda ilk ders 'Afet Farkındalığı Eğitimi' olacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü tüm okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak yapılacağını duyurdu. Eğitimde, öğrencilere afet anında doğru davranışlar öğretilerek, afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalığı Eğitimi” olarak işleneceğini açıkladı. Eğitim, öğrencilere afet ve acil durumlarla ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlıyor.
Öğrenciler, deprem ve diğer afetlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken, “çök–kapan–tutun” uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı gibi konularda da bilgi sahibi olacaklar.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemini vurgulayarak, eğitimle afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yentür, "En önemli husus, afetlerle ilgili olarak eğitim ve bilinçlenmedir. Bu eğitimle, hem afet risklerini azaltmayı hem de toplumda afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Ayrıca, afet bilincinin yalnızca öğrencilere yönelik olmayacağını belirten Yentür, yıl boyunca okul aile birliği başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için de "Afet Farkındalığı Eğitimi" düzenleyeceklerini açıkladı.
16 saatlik sertifikalı programla, ailelerin de afetlere karşı bilinçlenmesi sağlanacak. Yentür, "Afet gibi olağanüstü durumlarda, eğitim camiası olarak güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.