https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/hayat-kurtaran-hazirlik-rehberi-deprem-cantasinda-olmazsa-olmazlar-neler-evde-nerede-durmali-1095679504.html

Hayat kurtaran hazırlık rehberi: Deprem çantasında olmazsa olmazlar neler? Evde nerede durmalı?

Hayat kurtaran hazırlık rehberi: Deprem çantasında olmazsa olmazlar neler? Evde nerede durmalı?

Sputnik Türkiye

Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanmalı ve evde hangi noktada bulundurulmalı? Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde her evin hazırda... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T13:26+0300

2025-04-25T13:26+0300

2025-04-25T13:32+0300

son depremler

deprem

radyo

afad

türkiye

haberler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem afetine hazır mıyız

deprem çantası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/14/1067268837_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_e3cf2f203e3e6055d1b146ada41b2973.jpg

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski her an gündemde. Uzmanlar, olası bir afet anında hayatta kalmanın ilk adımının deprem çantası hazırlamak olduğunu vurguluyor. İlk 72 saat içinde dışarıdan yardım alınamayabileceği için bireysel hazırlık şart.Deprem çantasında neler olmalı?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere uzman kurumlara göre bir deprem çantasında olması gerekenler şöyle sıralanıyor:Deprem çantası listesi, aile bireylerinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmeli. Özellikle çocuk, yaşlı ve bebekler için özel eşyalar unutulmamalı.Çanta nasıl hazırlanmalı?Deprem çantasını hazırlarken dayanıklı, su geçirmez bir sırt çantası tercih edilmeli. Malzemeler kolay ulaşılabilir bölmelere yerleştirilmeli. Tarihi geçen ilaçlar ve gıdalar belli aralıklarla kontrol edilip yenilenmeli. Ayrıca her aile üyesi çantanın yerini ve içeriğini bilmeli.Evde nereye konulmalı?Hazırlanan deprem çantası evde ulaşılabilir bir yerde tutulmalı. Uzmanlara göre bu yerler:Özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek bir depremde çantaya hızlı erişim büyük önem taşıyor. Çanta, düşmeyecek ve engellenmeyecek bir konuma sabitlenmeli.Deprem çantası herkes için zorunluSadece bireyler değil, iş yerleri, okullar, kreşler ve kamu kurumları da kendi deprem çantasını hazırlamalı. Her ortamda birden fazla çanta bulundurmak, afet anında hayat kurtarıcı olabiliyor. Uzmanlar, afet eğitimi kadar ekipman hazırlığının da önemli olduğunu vurguluyor.Hazırlıksız yakalanmayınDeprem çantası nasıl hazırlanmalı sorusunun yanıtı, aslında sadece bir liste değil; aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzı. Düzenli tatbikatlar, çanta kontrolü ve aile içi bilgilendirme, bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Hazırlıklı olmak, paniği önler ve hayatta kalma şansını artırır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-naci-gorurden-cok-sert-istanbul-depremi-uyarisi-fay-hatlarini-acikladi-tehdit-artti-ayni-1095674147.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem çantasında neler olmalı, deprem çantası nasıl hazırlanmalı, deprem çantası evde nereye konmalı, deprem hazırlığı, acil durum çantası, afet çantası