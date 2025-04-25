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Hayat kurtaran hazırlık rehberi: Deprem çantasında olmazsa olmazlar neler? Evde nerede durmalı?
Hayat kurtaran hazırlık rehberi: Deprem çantasında olmazsa olmazlar neler? Evde nerede durmalı?
Sputnik Türkiye
Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanmalı ve evde hangi noktada bulundurulmalı? Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde her evin hazırda... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T13:26+0300
2025-04-25T13:32+0300
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Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski her an gündemde. Uzmanlar, olası bir afet anında hayatta kalmanın ilk adımının deprem çantası hazırlamak olduğunu vurguluyor. İlk 72 saat içinde dışarıdan yardım alınamayabileceği için bireysel hazırlık şart.Deprem çantasında neler olmalı?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere uzman kurumlara göre bir deprem çantasında olması gerekenler şöyle sıralanıyor:Deprem çantası listesi, aile bireylerinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmeli. Özellikle çocuk, yaşlı ve bebekler için özel eşyalar unutulmamalı.Çanta nasıl hazırlanmalı?Deprem çantasını hazırlarken dayanıklı, su geçirmez bir sırt çantası tercih edilmeli. Malzemeler kolay ulaşılabilir bölmelere yerleştirilmeli. Tarihi geçen ilaçlar ve gıdalar belli aralıklarla kontrol edilip yenilenmeli. Ayrıca her aile üyesi çantanın yerini ve içeriğini bilmeli.Evde nereye konulmalı?Hazırlanan deprem çantası evde ulaşılabilir bir yerde tutulmalı. Uzmanlara göre bu yerler:Özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek bir depremde çantaya hızlı erişim büyük önem taşıyor. Çanta, düşmeyecek ve engellenmeyecek bir konuma sabitlenmeli.Deprem çantası herkes için zorunluSadece bireyler değil, iş yerleri, okullar, kreşler ve kamu kurumları da kendi deprem çantasını hazırlamalı. Her ortamda birden fazla çanta bulundurmak, afet anında hayat kurtarıcı olabiliyor. Uzmanlar, afet eğitimi kadar ekipman hazırlığının da önemli olduğunu vurguluyor.Hazırlıksız yakalanmayınDeprem çantası nasıl hazırlanmalı sorusunun yanıtı, aslında sadece bir liste değil; aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzı. Düzenli tatbikatlar, çanta kontrolü ve aile içi bilgilendirme, bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Hazırlıklı olmak, paniği önler ve hayatta kalma şansını artırır.
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deprem çantasında neler olmalı, deprem çantası nasıl hazırlanmalı, deprem çantası evde nereye konmalı, deprem hazırlığı, acil durum çantası, afet çantası
deprem çantasında neler olmalı, deprem çantası nasıl hazırlanmalı, deprem çantası evde nereye konmalı, deprem hazırlığı, acil durum çantası, afet çantası

Hayat kurtaran hazırlık rehberi: Deprem çantasında olmazsa olmazlar neler? Evde nerede durmalı?

13:26 25.04.2025 (güncellendi: 13:32 25.04.2025)
© İHAdeprem çantası
deprem çantası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© İHA
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Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanmalı ve evde hangi noktada bulundurulmalı? Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde her evin hazırda bulundurması gereken bu çanta, hayat kurtarabiliyor. Uzmanlara göre doğru hazırlanan bir deprem çantası, ilk 72 saatte hayati rol oynuyor.
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski her an gündemde. Uzmanlar, olası bir afet anında hayatta kalmanın ilk adımının deprem çantası hazırlamak olduğunu vurguluyor. İlk 72 saat içinde dışarıdan yardım alınamayabileceği için bireysel hazırlık şart.

Deprem çantasında neler olmalı?

Hayat kurtaran hazırlık rehberi - Sputnik Türkiye
Hayat kurtaran hazırlık rehberi - Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere uzman kurumlara göre bir deprem çantasında olması gerekenler şöyle sıralanıyor:
En az 3 günlük su ve gıda
İlkyardım çantası ve ilaçlar
El feneri ve yedek piller
Radyo (tercihen pilli)
Nakit para ve yedek anahtarlar
Kimlik fotokopileri ve önemli evraklar
Isı yalıtımlı battaniye, çorap ve iç çamaşırı
Islak mendil, hijyenik ped, tuvalet kağıdı
Düdük ve çakı
Maske ve eldiven
Deprem çantası listesi, aile bireylerinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmeli. Özellikle çocuk, yaşlı ve bebekler için özel eşyalar unutulmamalı.

Çanta nasıl hazırlanmalı?

Deprem çantasını hazırlarken dayanıklı, su geçirmez bir sırt çantası tercih edilmeli. Malzemeler kolay ulaşılabilir bölmelere yerleştirilmeli. Tarihi geçen ilaçlar ve gıdalar belli aralıklarla kontrol edilip yenilenmeli. Ayrıca her aile üyesi çantanın yerini ve içeriğini bilmeli.

Evde nereye konulmalı?

Hazırlanan deprem çantası evde ulaşılabilir bir yerde tutulmalı. Uzmanlara göre bu yerler:
Yatak başı
Giriş kapısına yakın alan
Acil çıkış noktaları
Balkon ya da yangın merdiveni yakınları
Özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek bir depremde çantaya hızlı erişim büyük önem taşıyor. Çanta, düşmeyecek ve engellenmeyecek bir konuma sabitlenmeli.

Deprem çantası herkes için zorunlu

Sadece bireyler değil, iş yerleri, okullar, kreşler ve kamu kurumları da kendi deprem çantasını hazırlamalı. Her ortamda birden fazla çanta bulundurmak, afet anında hayat kurtarıcı olabiliyor. Uzmanlar, afet eğitimi kadar ekipman hazırlığının da önemli olduğunu vurguluyor.

Hazırlıksız yakalanmayın

Deprem çantası nasıl hazırlanmalı sorusunun yanıtı, aslında sadece bir liste değil; aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzı. Düzenli tatbikatlar, çanta kontrolü ve aile içi bilgilendirme, bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Hazırlıklı olmak, paniği önler ve hayatta kalma şansını artırır.
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