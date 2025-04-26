İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: Yaralılar var, bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı
13:21 26.04.2025 (güncellendi: 13:31 26.04.2025)
© Fotoğrafİran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
© Fotoğraf
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İran’ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk açıklamalara göre olayda yaralılar bulunuyor ve patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
İran’ın güneyinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda sabah saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı.
İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama limandaki bir konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.
İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama limandaki bir konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.
Patlama konteyner kaynaklı gerçekleşti
Yetkililer, patlamanın limanda bulunan bazı konteynerlerde meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sonrası limanda bulunan bir binanın da hasar gördüğü ve olay yerinde ciddi maddi zarar oluştuğu bildirildi.
Patlama sonrası limanda bulunan bir binanın da hasar gördüğü ve olay yerinde ciddi maddi zarar oluştuğu bildirildi.
Yaralılar var, can kaybı bilinmiyor
Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlama sonrası bazı kişilerin yaralandığını açıkladı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ancak olayla ilgili can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ancak olayla ilgili can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor
Patlamaya neyin sebep olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İranlı yetkililer, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor ve patlamanın nedenini araştırıyor.
İlk bulgulara göre sabotaj ihtimali üzerinde durulmadığı, olayın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
İranlı yetkililer, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor ve patlamanın nedenini araştırıyor.
İlk bulgulara göre sabotaj ihtimali üzerinde durulmadığı, olayın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Bender Abbas Limanı stratejik öneme sahip
Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran’ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri.
Bu nedenle limanda yaşanan herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebiliyor.
Bu nedenle limanda yaşanan herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebiliyor.
Yetkililerden açıklama bekleniyor
İranlı yetkililer, patlama ile ilgili ayrıntılı bir açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını belirtti.
Güvenlik önlemleri artırılırken, liman çevresine giriş-çıkışlar geçici olarak kısıtlandı.
Güvenlik önlemleri artırılırken, liman çevresine giriş-çıkışlar geçici olarak kısıtlandı.