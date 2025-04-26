https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iran-disisleri-bakani-arakci-iran-ve-abd-arasinda-nukleer-program-konusunda-celiskiler-devam-ediyor-1095709048.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran ve ABD arasında nükleer program konusunda çelişkiler devam ediyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran ve ABD arasında nükleer program konusunda çelişkiler devam ediyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ve Washington arasında çelişkilerin devam ettiğini belirtti. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T19:27+0300
2025-04-26T19:27+0300
2025-04-26T19:28+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından İran Radyo Televizyon Kurumu’na (IRIB) verdiği demeçte Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda çelişkilerin devam ettiğini, İran’ın ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu söyledi.Arakçi, “Hem genel konularda hem de detaylarda görüş ayrılıklarımız var. Bir sonraki görüşme öncesinde başkentlerimizde bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha detaylı analizler yapacağız” dedi.Arakçi, Umman'daki dolaylı görüşmeler sırasında İran ve ABD’nin yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.Arakçi, İran’ın ABD ile görüşmelerde ayrıntılar konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmeyi umduğunu, Tahran’ın ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu vurgulayarak, “Her iki taraf da ciddiydi ve ciddi bir şekilde müzakerelere başladı. Bu çok açıktı ve bu da ilerleme kaydedilebileceğini umduğumuz bir atmosfer yarattı. Elbette umudumuz temkinli” ifadelerini kullandı.Arakçi ayrıca İran'ın ABD ile yapılacak bir sonraki görüşmelere İran Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerini de dahil etmeyi planladığını belirtti.Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen üçüncü tur görüşmelerde İran ile ABD'li teknik heyetler arasında istişareler yapıldı. Görüşmelerde, Amerikan heyetine ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff, İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulyanov-abdnin-iran-konusundaki-tutumu-belirsiz-bunu-belirlemek-icin-cok-uzun-sure-beklememeliyiz-1095600147.html
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i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, i̇ran, görüşme, tahran, steve witkoff, i̇ran nükleer programı, irib, umman
i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, i̇ran, görüşme, tahran, steve witkoff, i̇ran nükleer programı, irib, umman
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran ve ABD arasında nükleer program konusunda çelişkiler devam ediyor
19:27 26.04.2025 (güncellendi: 19:28 26.04.2025)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ve Washington arasında çelişkilerin devam ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından İran Radyo Televizyon Kurumu’na (IRIB) verdiği demeçte Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda çelişkilerin devam ettiğini, İran’ın ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu söyledi.
Arakçi, “Hem genel konularda hem de detaylarda görüş ayrılıklarımız var. Bir sonraki görüşme öncesinde başkentlerimizde bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha detaylı analizler yapacağız” dedi.
Arakçi, Umman'daki dolaylı görüşmeler sırasında İran ve ABD’nin yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.
Arakçi, İran’ın ABD ile görüşmelerde ayrıntılar konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmeyi umduğunu, Tahran’ın ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu vurgulayarak, “Her iki taraf da ciddiydi ve ciddi bir şekilde müzakerelere başladı. Bu çok açıktı ve bu da ilerleme kaydedilebileceğini umduğumuz bir atmosfer yarattı. Elbette umudumuz temkinli” ifadelerini kullandı.
Arakçi ayrıca İran'ın ABD ile yapılacak bir sonraki görüşmelere İran Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerini de dahil etmeyi planladığını belirtti.
Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen üçüncü tur görüşmelerde İran ile ABD'li teknik heyetler arasında istişareler yapıldı. Görüşmelerde, Amerikan heyetine ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff, İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık etti.