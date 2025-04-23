https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulyanov-abdnin-iran-konusundaki-tutumu-belirsiz-bunu-belirlemek-icin-cok-uzun-sure-beklememeliyiz-1095600147.html

Ulyanov: ABD'nin İran konusundaki tutumu belirsiz, bunu belirlemek için çok uzun süre beklememeliyiz

Ulyanov: ABD'nin İran konusundaki tutumu belirsiz, bunu belirlemek için çok uzun süre beklememeliyiz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov yaptığı açıklamada, ABD'nin İran konusundaki tutumunun belirsiz olduğunu... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T04:47+0300

2025-04-23T04:47+0300

2025-04-23T04:47+0300

dünya

abd

i̇ran

tahran

mihail ulyanov

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin İran'a ilişkin tutumunun belirsiz olduğunu belirterek, bu tutum netleşene kadar beklenmesi çağrısında bulundu ancak bunun için uzun süre bekleme imkanı olmadığını kaydetti.Ulyanov sosyal medya hesabından, “İran'ın pozisyonu nettir. Ne yazık ki ABD'nin pozisyonu için aynı tanımı kullanamayız. Bekleyelim ama uzun süre bekleyemeyiz” diye yazdı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın ulusal çıkarlarına saygı gösterilmesi halinde İran'ın ABD ile eşit şartlarda bir nükleer anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.Pezeşkiyan, ABD ile yapılan ikinci tur görüşmelerin ardından İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Tahran'ın görüşmelere kötümser bakmadığı ancak iyimser de olmadığı yönündeki görüşünü yinelemişt. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la yapılan görüşmeleri olumlu olarak değerlendirmişti.Umman'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin dolaylı görüşmelerin ikinci turu Roma'da başladığı bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi önceki gün İtalyan mevkidaşı, Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin yapıldığı Umman Sultanı'na ait binaya varışında Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi ile bir görüşme gerçekleştirmişti.ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ve Arakçi arasında 12 Nisan'da Umman'ın başkenti dolaylı görüşmeler gerçekleşmişti.ABD liderinin özel temsilcisi, görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı. Görüşmelerin yapıcı ve sakin bir atmosferde geçtiğini ifade eden Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'ye İran ve ABD heyetleri arasındaki görüş alışverişi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederek İran ve ABD arasındaki ikinci tur görüşmelerin Cumartesi günü Roma'da yapılacağını duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump Mart ayı başında İran'ın dini lideri Hamaney'e bir mektup göndererek nükleer program konusunda yeni bir anlaşma imzalanmasını teklif etmiş ve diplomatik çabaların başarısız olması halinde askeri bir karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu. Buna karşılık İran yönetimi, Washington ile doğrudan müzakereyi reddetmiş ve yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla yürütülecek dolaylı diyaloğa açık olduğunu ifade etmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, tahran, mihail ulyanov, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)