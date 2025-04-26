https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/fsb-rus-general-moskaliki-oldurmek-uzere-aracina-patlayici-yerlestiren-ukraynali-ajani-gozaltina-1095709186.html

FSB, Rus General Moskalik'i öldürmek üzere aracına patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajanı gözaltına aldı

FSB, Rus General Moskalik'i öldürmek üzere aracına patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajanı gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik'i öldürmek için... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T19:26+0300

2025-04-26T19:26+0300

2025-04-26T19:26+0300

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balaşiha

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracına patlayıcı yerleştirererek ölümüne neden olan Ukrayna istihbarat ajanı İgnat Kuzin’i gözaltına aldığını duyurdu.FSB tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Edinilen bilgilere göre Kuzin'in söz konusu araca bileşenlerini Ukrayna istihbarat servisleri tarafından Moskova çevresinde hazırlanan bir gizli depodan temin ettiği el yapımı bir patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirtildi. Düzenek ile bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı kaydedildi.Cuma sabahı Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmişti. 'Bu bir terör saldırısı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/moskovada-bombali-saldiri-korgeneral-moskalik-hayatini-kaybetti-1095681027.html

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ukrayna, moskova, balaşiha, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rus silahlı kuvvetleri, rusya