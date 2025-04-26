https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/fsb-rus-general-moskaliki-oldurmek-uzere-aracina-patlayici-yerlestiren-ukraynali-ajani-gozaltina-1095709186.html
FSB, Rus General Moskalik'i öldürmek üzere aracına patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajanı gözaltına aldı
FSB, Rus General Moskalik'i öldürmek üzere aracına patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajanı gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik'i öldürmek için... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T19:26+0300
2025-04-26T19:26+0300
2025-04-26T19:26+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracına patlayıcı yerleştirererek ölümüne neden olan Ukrayna istihbarat ajanı İgnat Kuzin’i gözaltına aldığını duyurdu.FSB tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Edinilen bilgilere göre Kuzin'in söz konusu araca bileşenlerini Ukrayna istihbarat servisleri tarafından Moskova çevresinde hazırlanan bir gizli depodan temin ettiği el yapımı bir patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirtildi. Düzenek ile bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı kaydedildi.Cuma sabahı Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmişti. 'Bu bir terör saldırısı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/moskovada-bombali-saldiri-korgeneral-moskalik-hayatini-kaybetti-1095681027.html
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ukrayna, moskova, balaşiha, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rus silahlı kuvvetleri, rusya
ukrayna, moskova, balaşiha, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rus silahlı kuvvetleri, rusya
FSB, Rus General Moskalik'i öldürmek üzere aracına patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajanı gözaltına aldı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Moskalik'i öldürmek için araca patlayıcı yerleştiren Ukraynalı ajan Kuzin'i gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracına patlayıcı yerleştirererek ölümüne neden olan Ukrayna istihbarat ajanı İgnat Kuzin’i gözaltına aldığını duyurdu.
FSB tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Alınan önlemler neticesinde Moskova Bölgesi Balaşiha’da Volkswagen Golf marka araca bomba yerleştiren ve patlama sonucu 1966 doğumlu Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik’in ölümüne yol açan, 1983 doğumlu ve Ukrayna’da ikamet eden Ukrayna özel servis ajanı İgnat Kuzin gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kuzin'in söz konusu araca bileşenlerini Ukrayna istihbarat servisleri tarafından Moskova çevresinde hazırlanan bir gizli depodan temin ettiği el yapımı bir patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirtildi. Düzenek ile bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı kaydedildi.
Cuma sabahı Balaşiha’da, Nesterova Bulvarı üzerindeki 2 numaralı evin yakınında bir araçta patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.