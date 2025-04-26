https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/fifadan-5-kulube-transfer-yasagi-eyupspordan-aciklama-geldi-1095710091.html

FIFA'dan 5 kulübe transfer yasağı: Eyüpspor'dan açıklama geldi

FIFA'dan 5 kulübe transfer yasağı: Eyüpspor'dan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

FIFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 kulübe transfer yasağı uyguladı. Eyüpspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor karardan... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T21:40+0300

2025-04-26T21:40+0300

2025-04-26T21:40+0300

spor

türkiye

uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)

fifa

eyüpspor

transfer yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 futbol kulübüne transfer yasağı uyguladı. FIFA'nın güncel transfer yasağı tablosuna göre, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 kulüp, 22 Nisan'dan itibaren transfer yapamayacak.Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verilirken, Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a ise mali anlaşmazlıklar çözülene kadar transfer kısıtlaması getirildi. Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor da aynı gerekçeyle yasaklı kulüpler arasında yer aldı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise üç dönem boyunca transfer yapamayacak.FIFA'nın kararlarının, kulüplerin mevcut mali dosyalarındaki anlaşmazlıklar ve ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle alındığı belirtildi. Kulüpler, sorunları giderdikleri takdirde transfer yasağının kaldırılması için FIFA'ya başvurabilecek.Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklamasıTransfer yasağı getirilen kulüpler arasında yer alan Eyüpspor, sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, eski futbolcusu Francis Ezeh'ye olan borcun ödendiği ve transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.Açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde açmış olduğu davaya ilişkin alacakları 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek işlemler tamamlanacaktır. İlgili yasağın kaldırıldığı, FIFA'nın mayıs ayı bülteninde görülebilecektir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-fifa-siralamasinda-kacinci-oldu-1095116230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), fifa, eyüpspor, transfer yasağı