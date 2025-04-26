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FIFA'dan 5 kulübe transfer yasağı: Eyüpspor'dan açıklama geldi
FIFA'dan 5 kulübe transfer yasağı: Eyüpspor'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
FIFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 kulübe transfer yasağı uyguladı. Eyüpspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor karardan... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T21:40+0300
2025-04-26T21:40+0300
spor
türkiye
uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)
fifa
eyüpspor
transfer yasağı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 futbol kulübüne transfer yasağı uyguladı. FIFA'nın güncel transfer yasağı tablosuna göre, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 kulüp, 22 Nisan'dan itibaren transfer yapamayacak.Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verilirken, Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a ise mali anlaşmazlıklar çözülene kadar transfer kısıtlaması getirildi. Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor da aynı gerekçeyle yasaklı kulüpler arasında yer aldı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise üç dönem boyunca transfer yapamayacak.FIFA'nın kararlarının, kulüplerin mevcut mali dosyalarındaki anlaşmazlıklar ve ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle alındığı belirtildi. Kulüpler, sorunları giderdikleri takdirde transfer yasağının kaldırılması için FIFA'ya başvurabilecek.Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklamasıTransfer yasağı getirilen kulüpler arasında yer alan Eyüpspor, sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, eski futbolcusu Francis Ezeh'ye olan borcun ödendiği ve transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.Açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde açmış olduğu davaya ilişkin alacakları 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek işlemler tamamlanacaktır. İlgili yasağın kaldırıldığı, FIFA'nın mayıs ayı bülteninde görülebilecektir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-fifa-siralamasinda-kacinci-oldu-1095116230.html
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türkiye, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), fifa, eyüpspor, transfer yasağı
türkiye, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), fifa, eyüpspor, transfer yasağı

FIFA'dan 5 kulübe transfer yasağı: Eyüpspor'dan açıklama geldi

21:40 26.04.2025
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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FIFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 kulübe transfer yasağı uyguladı. Eyüpspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor karardan etkilendi. Eyüpspor, borcunu ödediğini ve yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 futbol kulübüne transfer yasağı uyguladı. FIFA'nın güncel transfer yasağı tablosuna göre, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 kulüp, 22 Nisan'dan itibaren transfer yapamayacak.
Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verilirken, Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a ise mali anlaşmazlıklar çözülene kadar transfer kısıtlaması getirildi. Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor da aynı gerekçeyle yasaklı kulüpler arasında yer aldı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise üç dönem boyunca transfer yapamayacak.
FIFA'nın kararlarının, kulüplerin mevcut mali dosyalarındaki anlaşmazlıklar ve ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle alındığı belirtildi. Kulüpler, sorunları giderdikleri takdirde transfer yasağının kaldırılması için FIFA'ya başvurabilecek.

Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Transfer yasağı getirilen kulüpler arasında yer alan Eyüpspor, sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, eski futbolcusu Francis Ezeh'ye olan borcun ödendiği ve transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde açmış olduğu davaya ilişkin alacakları 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek işlemler tamamlanacaktır. İlgili yasağın kaldırıldığı, FIFA'nın mayıs ayı bülteninde görülebilecektir" ifadelerine yer verildi.
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