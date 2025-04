https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-gorevimizin-basindayiz-ve-mucadelemize-devam-edecegiz-1095705740.html

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında üyelere seslenen Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır" ifadelerini kullandı.Bırakıp gitmenin kolay yol olduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti:Alınan başarısız sonuçların kendilerini de tıpkı taraftarlar gibi üzdüğünü aktaran Koç, şunları kaydetti:Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en yüksek bütçeli takımını kurduklarını anlatan Koç, şöyle konuştu:Fenerbahçe'nin hakkını yiyen sistemle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Koç, "Yıllarca değiştirilemeyen o yapı çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek isimler Türk futbolundan dönmemek üzere silinmişlerdir. Bu mücadelemiz inanın hem çok zor oldu hem de bize çok pahalıya mal oldu. Biz federasyonla görüş ayrılığı, çatışma içindeyken siyasi biri elimizden tutup TFF ile aramızı yapmadı. Yıllar sonra ilk kez bir derbiye yabancı hakem atandıysa, yılın ikinci yarısına yabancı var hakemleri kullanıldıysa bu sadece yabancı hakem kararı değil, sistemin mecbur kaldığı geri adımdır. Yabancı hakem devam etmemesi, kanaatimizce son derece hatalı ve yanlış bir karardı. Bu konuya karşı gelenler Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra federasyonun ne kadar doğru bir karar aldığını konuşmuştur. Önemli bir milattı. Federasyonun bu karardan dönmesini anlayamadık, son derece hatalı bulduk. Böyle bir ortamda bununla devam etmemek kafamızda büyük bir soru işareti bıraktı. Bu sezonki gelişmeleri adil futbol için milat olarak görüyoruz. Türk futbolunun daha şeffaf olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Uğruna bedel ödediğimiz uzun ve zorlu bir yoldur. Bu yolda yaptıklarımızı daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sonuçta meyvelerini verdi, evet veriyor ama bizim anladığımız, arzu ettiğimiz uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var" değerlendirmesinde bulundu.'Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz'Ali Koç, kulübe çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste olmadıklarını ifade etti.Görev başında şu ana dek büyük fedakarlıkları yaptıklarını vurgulayan Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz. Buraya getirene kadar canımız çıktı. Erol Bey'in bahsettiği borç seviyesine gelene kadar bir kuruş hisse satmadık. Gemiyi yüzdürdük, büyük fedakarlıklar yaptık. Bir dahaki buluşmamızda, inşallah Maltepe Tesisleri'ndeki buluşmada söyleyeceğiz, inşallah Fenerbahçe kimseye muhtaç kalmayacaktır" şeklinde görüş belirtti.Ali Koç, inançlarının sürdüğünü dile getirerek, şunları aktardı:Finansal bağımsızlığın en zor mücadeleleri olduğunun altını çizen Koç, "Bu en büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ve en zor mücadelemizdi. Kulübümüzün geleceğini güvence altına alan bu konuda önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarından itibaren Fenerbahçe kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığımızı duyurmak istiyoruz. 3 milyar 628 milyon lira Bankalar Birliği anlaşmasının ardından ödeme yapmışız. Bağıran arkadaşlar hiç merak ediyor mu, bu kulüp nasıl tarihin en büyük yatırımlarını yapıyor? Buradan çıkmak zorundayız. 3 milyar 628 milyon liranın sadece 140 milyon lirası ana paraya gitti. Faizler yüzde 9.5'tu, değişken faizler yüzde 50'ye kadar çıktı. Biz bu işten çıkıyoruz, bu da Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir" diye konuştu.'Fenerbahçe'den gizli saklı yapıp yatağa rahat mı gireceğim?'Ekonomik bağımsızlık sayesinde stat projesine geçebildiklerini anlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Bu kulübün geleceğini ipotekten kurtarma kararlılığının göstergesidir. Bundan sonra da kimse Bankalar Birliği falan konuşmayacak duruma gelmiştir. Bu sayede yeni stat projesini düşünme durumuna gelindi. Bugünkü göstermelik bir proje değildir. Kendi kendini ödeyecek bir projedir bu. Fenerbahçe, kendi emeğiyle, teriyle, parasıyla, sahibi olmadığı, devletin sahip olduğu stadı yapan ilk kulüptür. Aziz başkanın buna cesaret ettiği dönemde de Türkiye'nin ekonomisi kötüydü. Önümüzdeki sezon sonunda buna başlayacağız. Gerekirse bir sonraki sezonun ilk yarısını başka statta oynayacağız. Hamdi Akın '4 ay' diyor, ben '6 ay' diyorum. Her halükarda böyle bir stada sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Voleybol için 4-5 bin kişilik salon yapacaklarını da belirten Koç, "Bu akşam maçımız var. Samandıra'ya gittim. Yönetim olarak yapacağımız tek şey takımın başını dik tutmak. Kadroyu biz yapmıyoruz. Futbolcularımızı destekliyoruz. Hoca konusunda herkes bir şey söyleyebilir, biz istikrardan yanayız. 2 senelik kontratı da bu yüzden yaptık. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe'dir. Bunu unutuyoruz. Bu realite ne yazık ki her geçen gün kuvvetlenerek ileriye gidiyor. Mesela hisse satışı. Bütün kulüpler hisse sattı. Bizden önceki yönetimler de sattı. Bir de hisseyi ben almışım diyorlar. Ben böyle gizli saklı bir işi, 60 bin üyesi olan, 35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gizli saklı yapıp yatağa rahat mı gireceğim? Trump'ın borsaları alt üst ettiği bir dönemde bu satışı yapmak oldukça önemliydi. Bu hisse satışını futbolcu maaşını ödemek için yapmadık, kulübün geleceği için yaptık" değerlendirmesinde bulundu.‘Her kulüp Cumhurbaşkanımıza gider’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

