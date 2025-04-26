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Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı: 'Tamamen yanıltıcı'
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı: 'Tamamen yanıltıcı'
Sputnik Türkiye
Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T18:13+0300
2025-04-26T18:13+0300
2025-04-26T18:13+0300
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Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının 'tamamen yanıltıcı' olduğu belirtildi.Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır" ifadesine yer verildi.ABD Başkanı Donald Trump, dün Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu 'karşılıklı tarifelere' tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.ABD Başkanı Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda 'görüşmelerin aktif olduğunu' söylemişti.Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.Pekin yönetimi, Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/beyaz-saray-trumpin-romada-zelenskiy-ile-gorustugunu-dogruladi-1095707118.html
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Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı: 'Tamamen yanıltıcı'
Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı.
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının 'tamamen yanıltıcı' olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır" ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu 'karşılıklı tarifelere' tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.
ABD Başkanı Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda 'görüşmelerin aktif olduğunu' söylemişti.
Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.
ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.
Pekin yönetimi, Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.