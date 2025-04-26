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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/beyaz-saray-trumpin-romada-zelenskiy-ile-gorustugunu-dogruladi-1095707118.html
Beyaz Saray, Trump'ın Roma'da Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı
Beyaz Saray, Trump'ın Roma'da Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa Francis'in cenaze töreninde Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı. Yapılan... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T17:29+0300
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Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Zelenskiy bugün oldukça olumlu geçen özel bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Zelenskiy de Papa Francis’in cenaze töreni sırasında Trump ile 'birçok konuyu tartışma fırsatı bulduğunu' söylemişti.Washington Post Çarşamba günü, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bırakma tekliflerini kabul etmemesi ve Kiev rejiminin her şeyden önce tam bir ateşkesi görüşmeyi tercih etmesi nedeniyle öfkeli olduğunu yazmıştı. Salı günü gazete, ABD’nin Londra’da yapılan bir toplantıda Avrupa ülkelerine ve Ukrayna’ya, Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etmeyi planladığını; müttefiklerin ise bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı reddetmesini eleştirerek bu tutumun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.
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abd, donald trump, ukrayna, kiev, abd, vladimir zelenskiy, papa francis, cenaze, cenaze töreni

Beyaz Saray, Trump'ın Roma'da Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı

17:29 26.04.2025
© AP PhotoABD Başkanı Trump ve Zelenskiy
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AP Photo
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa Francis'in cenaze töreninde Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada, görüşmenin 'çok olumlu' geçtiğini dile getirildi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Zelenskiy bugün oldukça olumlu geçen özel bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Zelenskiy de Papa Francis’in cenaze töreni sırasında Trump ile 'birçok konuyu tartışma fırsatı bulduğunu' söylemişti.
Washington Post Çarşamba günü, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bırakma tekliflerini kabul etmemesi ve Kiev rejiminin her şeyden önce tam bir ateşkesi görüşmeyi tercih etmesi nedeniyle öfkeli olduğunu yazmıştı. Salı günü gazete, ABD’nin Londra’da yapılan bir toplantıda Avrupa ülkelerine ve Ukrayna’ya, Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etmeyi planladığını; müttefiklerin ise bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.
Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı reddetmesini eleştirerek bu tutumun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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