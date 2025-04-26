https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/beyaz-saray-trumpin-romada-zelenskiy-ile-gorustugunu-dogruladi-1095707118.html

Beyaz Saray, Trump'ın Roma'da Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın Roma'da Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa Francis'in cenaze töreninde Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı. Yapılan... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T17:29+0300

2025-04-26T17:29+0300

2025-04-26T17:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

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donald trump

ukrayna

kiev

abd

vladimir zelenskiy

papa francis

cenaze

cenaze töreni

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Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Zelenskiy bugün oldukça olumlu geçen özel bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Zelenskiy de Papa Francis’in cenaze töreni sırasında Trump ile 'birçok konuyu tartışma fırsatı bulduğunu' söylemişti.Washington Post Çarşamba günü, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bırakma tekliflerini kabul etmemesi ve Kiev rejiminin her şeyden önce tam bir ateşkesi görüşmeyi tercih etmesi nedeniyle öfkeli olduğunu yazmıştı. Salı günü gazete, ABD’nin Londra’da yapılan bir toplantıda Avrupa ülkelerine ve Ukrayna’ya, Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etmeyi planladığını; müttefiklerin ise bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı reddetmesini eleştirerek bu tutumun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html

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