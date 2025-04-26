https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/bati-basini-abd-ukraynaya-siber-guvenlik-yardimini-sinirladi-1095698574.html
Batı basını: ABD Ukrayna'ya siber güvenlik yardımını sınırladı
Batı basını: ABD Ukrayna'ya siber güvenlik yardımını sınırladı
Sputnik Türkiye
Bloomberg, ABD'li yetkililerin Kiev'e siber güvenlik alanında yaptıkları yardımları sınırlandırdığı ve Kiev'e gönderilmesi planlanan bilgisayar ekipmanı ve... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T01:21+0300
2025-04-26T01:21+0300
2025-04-26T01:20+0300
dünya
abd
donald trump
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
marco rubio
ukrayna
kiev
ulusal güvenlik ajansı
bloomberg
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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) son beş yılda Kiev'e siber güvenlik yardımı için 200 milyon dolardan fazla harcama yaptı.Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve ABD Siber Komutanlığı’nın da yardım sağladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Ajans, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye atıfla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun her USAID dolarının ABD'yi ‘daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh’ hale getirmek için harcanmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, USAID’ın bu amaçla hangilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerini en iyi şekilde desteklediğini belirlemek için siber güvenlik projelerini gözden geçirdiğini kaydetti.Bloomberg ayrıca, ulaştığı kaynaklar ve belgelere dayanarak, ABD'nin siber güvenlik desteğinin, ajanslar, bankalar ve nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki kuruluşlar için ekipman ve yazılım, eğitim ve teknik destek içerdiğini belirterek, kaynaklarından aldığı şu bilgileri paylaştı:DAI Global'in, ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Ukrayna Devlet Mali Servisi ve Çernobol Nükleer Santrali tarafından kullanılan siber güvenlik ekipmanlarını sağladığına dikkat çekilerek, CRDF Global gibi diğer ABD siber güvenlik şirketlerinin de Ukrayna'da çalıştığı ve bu şirketlerin faaliyetlerinin de askıya alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rubio-abd-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-daha-iyi-anlamaya-basladi-1095630101.html
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abd, donald trump, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), marco rubio, ukrayna, kiev, ulusal güvenlik ajansı, bloomberg
abd, donald trump, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), marco rubio, ukrayna, kiev, ulusal güvenlik ajansı, bloomberg
Batı basını: ABD Ukrayna'ya siber güvenlik yardımını sınırladı
Bloomberg, ABD'li yetkililerin Kiev'e siber güvenlik alanında yaptıkları yardımları sınırlandırdığı ve Kiev'e gönderilmesi planlanan bilgisayar ekipmanı ve yazılımların bir kısmını Ukrayna'ya teslim etmediğini öne sürdü.
Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) son beş yılda Kiev'e siber güvenlik yardımı için 200 milyon dolardan fazla harcama yaptı.
Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve ABD Siber Komutanlığı’nın da yardım sağladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Ukrayna ve ABD'de çalışan ve yüzlerce Ukraynalı kuruluşa siber güvenlik konusunda teknik destek sağlayan onlarca kişinin sözleşmeleri feshedildi ya da donduruldu. Ukrayna altyapısına yönelik önceden gönderilmesi planlanan bilgisayar donanımı ve yazılımlar da teslim edilmedi.
Ajans, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye atıfla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun her USAID dolarının ABD'yi ‘daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh’ hale getirmek için harcanmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, USAID’ın bu amaçla hangilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerini en iyi şekilde desteklediğini belirlemek için siber güvenlik projelerini gözden geçirdiğini kaydetti.
Bloomberg ayrıca, ulaştığı kaynaklar ve belgelere dayanarak, ABD'nin siber güvenlik desteğinin, ajanslar, bankalar ve nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki kuruluşlar için ekipman ve yazılım, eğitim ve teknik destek içerdiğini belirterek, kaynaklarından aldığı şu bilgileri paylaştı:
USAID'in Ukrayna'daki siber güvenlikle ilgili en büyük sözleşmesi, ülkenin kritik altyapısını korumaya yönelik 128 milyon dolarlık bir projeydi. Bu proje 2020 yılında Maryland merkezli özel bir geliştirme şirketi olan DAI Global ile imzalandı. Sözleşmenin Eylül ayında sona ermesi gerekiyordu, ancak şirket sözleşmeyi Eylül 2026'ya kadar uzatabilir.
DAI Global'in, ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Ukrayna Devlet Mali Servisi ve Çernobol Nükleer Santrali tarafından kullanılan siber güvenlik ekipmanlarını sağladığına dikkat çekilerek, CRDF Global gibi diğer ABD siber güvenlik şirketlerinin de Ukrayna'da çalıştığı ve bu şirketlerin faaliyetlerinin de askıya alındığı kaydedildi.