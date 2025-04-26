https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/bati-basini-abd-ukraynaya-siber-guvenlik-yardimini-sinirladi-1095698574.html

Batı basını: ABD Ukrayna'ya siber güvenlik yardımını sınırladı

Batı basını: ABD Ukrayna'ya siber güvenlik yardımını sınırladı

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD'li yetkililerin Kiev'e siber güvenlik alanında yaptıkları yardımları sınırlandırdığı ve Kiev'e gönderilmesi planlanan bilgisayar ekipmanı ve... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T01:21+0300

2025-04-26T01:21+0300

2025-04-26T01:20+0300

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abd

donald trump

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

marco rubio

ukrayna

kiev

ulusal güvenlik ajansı

bloomberg

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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) son beş yılda Kiev'e siber güvenlik yardımı için 200 milyon dolardan fazla harcama yaptı.Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve ABD Siber Komutanlığı’nın da yardım sağladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Ajans, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye atıfla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun her USAID dolarının ABD'yi ‘daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh’ hale getirmek için harcanmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, USAID’ın bu amaçla hangilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerini en iyi şekilde desteklediğini belirlemek için siber güvenlik projelerini gözden geçirdiğini kaydetti.Bloomberg ayrıca, ulaştığı kaynaklar ve belgelere dayanarak, ABD'nin siber güvenlik desteğinin, ajanslar, bankalar ve nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki kuruluşlar için ekipman ve yazılım, eğitim ve teknik destek içerdiğini belirterek, kaynaklarından aldığı şu bilgileri paylaştı:DAI Global'in, ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Ukrayna Devlet Mali Servisi ve Çernobol Nükleer Santrali tarafından kullanılan siber güvenlik ekipmanlarını sağladığına dikkat çekilerek, CRDF Global gibi diğer ABD siber güvenlik şirketlerinin de Ukrayna'da çalıştığı ve bu şirketlerin faaliyetlerinin de askıya alındığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rubio-abd-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-daha-iyi-anlamaya-basladi-1095630101.html

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abd, donald trump, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), marco rubio, ukrayna, kiev, ulusal güvenlik ajansı, bloomberg