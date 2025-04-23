Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladı

Biz elimizden geleni yaptık. En üst düzeyde çok fazla zaman ve enerji harcadık. Gerçek bir ilerleme yolu olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğiz. Eğer bir noktada birbirimizden çok uzak olduğumuza ve yeterince aktif bir şekilde ilerlemediğimize karar verirsek, başka önceliklere yönelmek durumunda kalabiliriz, zira dünyada çok fazla önemli olay yaşanıyor. Bu bizim savaşımız değil. Bu savaşı biz başlatmadık.