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Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladı
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan müzakerelerden sonra ABD’nin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladığını belirtti. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rubio, The Free Press sitesine demecinde 3 yıllık aradan sonra yeniden başlatılan müzakerelerden sonra ABD’nin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladığını ifade etti.ABD'nin şu anda Rusya ile Ukrayna'nın pozisyonlarının ne kadar farklı olduğunu anlamaya çalıştığını, ancak tarafların uzlaşmaz olma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Rubio, Washington'un müzakerelerde ilerleme sağlanmadığına inanması halinde ABD'nin başka önceliklere yönelebileceğini vurguladı.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, washington, rusya, ukrayna, müzakere, haberler

Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladı

18:50 23.04.2025 (güncellendi: 18:51 23.04.2025)
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan müzakerelerden sonra ABD’nin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladığını belirtti.
Rubio, The Free Press sitesine demecinde 3 yıllık aradan sonra yeniden başlatılan müzakerelerden sonra ABD’nin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu daha iyi anlamaya başladığını ifade etti.

Rusya’nın tutumunu iyice anladığımızı söyleyebilirim. Şimdi onu daha iyi anlıyoruz, çünkü 3 yıllık sessizlikten sonra kendileriyle gerçekten konuştuk.

ABD'nin şu anda Rusya ile Ukrayna'nın pozisyonlarının ne kadar farklı olduğunu anlamaya çalıştığını, ancak tarafların uzlaşmaz olma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Rubio, Washington'un müzakerelerde ilerleme sağlanmadığına inanması halinde ABD'nin başka önceliklere yönelebileceğini vurguladı.

Biz elimizden geleni yaptık. En üst düzeyde çok fazla zaman ve enerji harcadık. Gerçek bir ilerleme yolu olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğiz. Eğer bir noktada birbirimizden çok uzak olduğumuza ve yeterince aktif bir şekilde ilerlemediğimize karar verirsek, başka önceliklere yönelmek durumunda kalabiliriz, zira dünyada çok fazla önemli olay yaşanıyor. Bu bizim savaşımız değil. Bu savaşı biz başlatmadık.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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