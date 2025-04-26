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Araştırmalar ortaya koydu: 'Şempanzeler de birbirlerini kucaklayarak, elini tutarak ve dokunarak teselli ediyor'
Araştırmalar ortaya koydu: 'Şempanzeler de birbirlerini kucaklayarak, elini tutarak ve dokunarak teselli ediyor'
Sputnik Türkiye
Şempanzeleri diğer maymunlarla karşılaştırıldıklarında genellikle 'şiddet yanlısı' ve 'despot' olarak anıldıklarına işaret eden araştırmacılar, bu maymun... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T16:43+0300
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yaşam
şempanze
maymun
durham
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Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şempanzelerin de bonobolar kadar birbirlerini teselli etme eğiliminde olduklarını ortaya koydu.İki tür arasında bin 400 saat gözlem yaparak bireylerin kavga gibi bir sıkıntı yaşayan grup üyelerine nasıl tepki verdiklerine odaklanan araştırmacılar, hem bonobolar hem de şempanzeler arasında, yaşlı maymunların genç maymunlara göre teselli sunma olasılıklarının daha düşük olduğu sonucuna vardı.Bulguların başkalarına karşı duygusal duyarlılığın maymun gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıktığını gösterdiğine işaret eden araştırmacılar, bonobolarda başkalarını teselli etme ve teselli edilme olasılığı en yüksek olanlarların gençler olduğunu dile getirdi.Şempanzelerde ise en çok genç erkeklerin ve partnerlerin teselli edildiğini ifade eden araştırmacılar, her iki tür de birbirlerini kucaklama, elini tutma ve dokunma gibi davranışlarla insanlara benzer şekilde teselli edildiğini vurguladı.Konuya ilişkin konuşan Baş araştırmacı Dr. Jake Brooker, “Uzun zamandır bonoboların daha empatik maymunlar olduğu düşünülürken, şempanzelerden genellikle şiddet yanlısı, despot maymunlar olarak bahsedilirdi. Ancak, şempanzelerin de bonobolar kadar birbirlerini teselli etme eğiliminde olduklarını gördük" cümlelerini kaydetti.
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şempanze, maymun, durham
şempanze, maymun, durham

Araştırmalar ortaya koydu: 'Şempanzeler de birbirlerini kucaklayarak, elini tutarak ve dokunarak teselli ediyor'

16:43 26.04.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoŞempanze
Şempanze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Şempanzeleri diğer maymunlarla karşılaştırıldıklarında genellikle 'şiddet yanlısı' ve 'despot' olarak anıldıklarına işaret eden araştırmacılar, bu maymun türünün sıkıntıya düştüklerinde birbirlerini teselli ettiklerini saptadı.
Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şempanzelerin de bonobolar kadar birbirlerini teselli etme eğiliminde olduklarını ortaya koydu.
İki tür arasında bin 400 saat gözlem yaparak bireylerin kavga gibi bir sıkıntı yaşayan grup üyelerine nasıl tepki verdiklerine odaklanan araştırmacılar, hem bonobolar hem de şempanzeler arasında, yaşlı maymunların genç maymunlara göre teselli sunma olasılıklarının daha düşük olduğu sonucuna vardı.
Bulguların başkalarına karşı duygusal duyarlılığın maymun gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıktığını gösterdiğine işaret eden araştırmacılar, bonobolarda başkalarını teselli etme ve teselli edilme olasılığı en yüksek olanlarların gençler olduğunu dile getirdi.
Şempanzelerde ise en çok genç erkeklerin ve partnerlerin teselli edildiğini ifade eden araştırmacılar, her iki tür de birbirlerini kucaklama, elini tutma ve dokunma gibi davranışlarla insanlara benzer şekilde teselli edildiğini vurguladı.
Konuya ilişkin konuşan Baş araştırmacı Dr. Jake Brooker, “Uzun zamandır bonoboların daha empatik maymunlar olduğu düşünülürken, şempanzelerden genellikle şiddet yanlısı, despot maymunlar olarak bahsedilirdi. Ancak, şempanzelerin de bonobolar kadar birbirlerini teselli etme eğiliminde olduklarını gördük" cümlelerini kaydetti.
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