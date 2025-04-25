https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/yabanci-uzmanlar-putin-ve-witkoff-arasinda-moskovada-yapilan-gorusmeyi-degerlendirdi-1095697727.html

Yabancı uzmanlar, Putin ve Witkoff arasında Moskova’da yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Yabancı uzmanlar, Putin ve Witkoff arasında Moskova’da yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Yabancı uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova’da gerçekleşen... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T23:48+0300

2025-04-25T23:48+0300

2025-04-25T23:46+0300

dünya

vladimir putin

steve witkoff

kremlin

görüşme

rusya

abd

batı

vladimir zelenskiy

fas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095332143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b98d8d19c5cce24c8f6b974516c2ea87.jpg

Faslı güvenlik uzmanı Mohammad Al-Tayyar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya lideri Vladimir Putin'e ilettiği mesajların Trump'ın seçim kampanyası döneminde ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarının hayata geçirilmekte olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Iraklı siyasi analist Abdülkerim El-Wazzan ise, Ukrayna Devlet Başkanının Avrupa'nın emriyle hareket ettiğini ve çatışma sona erdiğinde son derece savunmasız bir konumda kalacağından korktuğunu, bu yüzden Batı'nın yardım ve desteğine sarıldığını belirterek, şunları ifade etti:Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html

rusya

abd

batı

fas

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, abd, batı, vladimir zelenskiy, fas, irak, uzman