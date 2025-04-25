https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/yabanci-uzmanlar-putin-ve-witkoff-arasinda-moskovada-yapilan-gorusmeyi-degerlendirdi-1095697727.html
Yabancı uzmanlar, Putin ve Witkoff arasında Moskova’da yapılan görüşmeyi değerlendirdi
Yabancı uzmanlar, Putin ve Witkoff arasında Moskova’da yapılan görüşmeyi değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Yabancı uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova’da gerçekleşen... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T23:48+0300
2025-04-25T23:48+0300
2025-04-25T23:46+0300
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vladimir zelenskiy
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Faslı güvenlik uzmanı Mohammad Al-Tayyar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya lideri Vladimir Putin'e ilettiği mesajların Trump'ın seçim kampanyası döneminde ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarının hayata geçirilmekte olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Iraklı siyasi analist Abdülkerim El-Wazzan ise, Ukrayna Devlet Başkanının Avrupa'nın emriyle hareket ettiğini ve çatışma sona erdiğinde son derece savunmasız bir konumda kalacağından korktuğunu, bu yüzden Batı'nın yardım ve desteğine sarıldığını belirterek, şunları ifade etti:Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html
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vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, abd, batı, vladimir zelenskiy, fas, irak, uzman
vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, abd, batı, vladimir zelenskiy, fas, irak, uzman
Yabancı uzmanlar, Putin ve Witkoff arasında Moskova’da yapılan görüşmeyi değerlendirdi
Yabancı uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.
Faslı güvenlik uzmanı Mohammad Al-Tayyar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya lideri Vladimir Putin'e ilettiği mesajların Trump'ın seçim kampanyası döneminde ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarının hayata geçirilmekte olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Rusya Devlet Başkanı ile ABD’li mevkidaşı arasındaki yakınlaşma, dünya toplumu için bir yük haline gelen Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya yol açabilir.
Zelenskiy ateşkes durumunda siyasi geleceğinden endişe ediyor. Şimdiden istifa etmesi yönünde çağrılar yapılıyor ve pek çok kişi onu bu krizi başlatmakla suçluyor.
Batı medyası Putin ve Rusya'nın tutumunu çarpıtarak ateşkesin Moskova'nın Avrupa'ya yayılmasının önünü açacağını iddia ediyor.
Iraklı siyasi analist Abdülkerim El-Wazzan ise, Ukrayna Devlet Başkanının Avrupa'nın emriyle hareket ettiğini ve çatışma sona erdiğinde son derece savunmasız bir konumda kalacağından korktuğunu, bu yüzden Batı'nın yardım ve desteğine sarıldığını belirterek, şunları ifade etti:
Moskova ve Washington, Rusya'nın kilit pozisyonlarını korurken çatışmaların durdurulmasını gerektiren stratejik çıkarlar çerçevesinde çalışıyor.
Putin ve Witkoff arasındaki görüşme İngilizce kısa bir selamlaşmayla başladı. Bu iki ülke arasındaki diyalogda yeni bir aşamaya mı işaret ediyor? Bunu zaman gösterecek.
Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.