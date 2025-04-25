https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html
Peskov: Putin'e mesajlarla gelen Witkoff, Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldı
Peskov: Putin'e mesajlarla gelen Witkoff, Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un Moskova'ya Trump'tan Putin'e mesajlarla geldiğini ve Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldığını belirtti. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T19:45+0300
2025-04-25T19:45+0300
2025-04-25T19:44+0300
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steve witkoff
görüşme
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mekik diplomasisi
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Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un son iki hafta içinde Rusya'ya yaptığı ikinci ziyareti, ABD'nin Ukrayna'da bir çözüme ulaşılmasına yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında ‘mekik diplomasisi’ olarak değerlendirdi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin Rusya'nın pozisyonunu ABD tarafına iletmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.‘ABD tarafıyla temaslarda neden doğrudan telefon görüşmesi yerine özel temsilciyle görüşme formatının tercih edildiği’ sorusunu Peskov, “Yüz yüze görüşmelerde tüm nüansları ortaya koymak her zaman daha kolaydır. Witkoff'la görüşmenin çok zaman aldığı, birkaç saat sürdüğüne bakıldığında, bu bizim pozisyonumuzu Amerikan tarafına iletmek için iyi bir fırsattır” şeklinde yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/usakov-putin-ve-witkoff-arasindaki-gorusme-rusya-ve-abdnin-pozisyonlarini-yakinlastirdi-1095694356.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff, görüşme, abd, rusya, mekik diplomasisi, ukrayna, rossiya 1
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff, görüşme, abd, rusya, mekik diplomasisi, ukrayna, rossiya 1
Peskov: Putin'e mesajlarla gelen Witkoff, Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un Moskova'ya Trump'tan Putin'e mesajlarla geldiğini ve Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldığını belirtti.
Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un son iki hafta içinde Rusya'ya yaptığı ikinci ziyareti, ABD'nin Ukrayna'da bir çözüme ulaşılmasına yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında ‘mekik diplomasisi’ olarak değerlendirdi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin Rusya'nın pozisyonunu ABD tarafına iletmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
‘ABD tarafıyla temaslarda neden doğrudan telefon görüşmesi yerine özel temsilciyle görüşme formatının tercih edildiği’ sorusunu Peskov, “Yüz yüze görüşmelerde tüm nüansları ortaya koymak her zaman daha kolaydır. Witkoff'la görüşmenin çok zaman aldığı, birkaç saat sürdüğüne bakıldığında, bu bizim pozisyonumuzu Amerikan tarafına iletmek için iyi bir fırsattır” şeklinde yanıtladı.