https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html

Peskov: Putin'e mesajlarla gelen Witkoff, Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldı

Peskov: Putin'e mesajlarla gelen Witkoff, Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un Moskova'ya Trump'tan Putin'e mesajlarla geldiğini ve Rus liderden ABD Başkanı'na mesajlarla ayrıldığını belirtti. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T19:45+0300

2025-04-25T19:45+0300

2025-04-25T19:44+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

steve witkoff

görüşme

abd

rusya

mekik diplomasisi

ukrayna

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Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile Rossiya 1 televizyonunda yaptığı söyleşide ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un son iki hafta içinde Rusya'ya yaptığı ikinci ziyareti, ABD'nin Ukrayna'da bir çözüme ulaşılmasına yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında ‘mekik diplomasisi’ olarak değerlendirdi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin Rusya'nın pozisyonunu ABD tarafına iletmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.‘ABD tarafıyla temaslarda neden doğrudan telefon görüşmesi yerine özel temsilciyle görüşme formatının tercih edildiği’ sorusunu Peskov, “Yüz yüze görüşmelerde tüm nüansları ortaya koymak her zaman daha kolaydır. Witkoff'la görüşmenin çok zaman aldığı, birkaç saat sürdüğüne bakıldığında, bu bizim pozisyonumuzu Amerikan tarafına iletmek için iyi bir fırsattır” şeklinde yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/usakov-putin-ve-witkoff-arasindaki-gorusme-rusya-ve-abdnin-pozisyonlarini-yakinlastirdi-1095694356.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff, görüşme, abd, rusya, mekik diplomasisi, ukrayna, rossiya 1