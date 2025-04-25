https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/usakov-putin-ve-witkoff-arasindaki-gorusme-rusya-ve-abdnin-pozisyonlarini-yakinlastirdi-1095694356.html

Uşakov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını yakınlaştırdı

Uşakov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını yakınlaştırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ile Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin Moskova ve Washington'un pozisyonlarını birbirine... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T19:03+0300

2025-04-25T19:03+0300

2025-04-25T19:01+0300

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yuriy uşakov

kremlin

görüşme

kirill dmitriyev

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Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşmede Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/putin-kremlinde-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoffla-bir-araya-geldi-1095686609.html

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vladimir putin, steve witkoff, yuriy uşakov, kremlin, görüşme, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), moskova, washington