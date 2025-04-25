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Uşakov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını yakınlaştırdı
Uşakov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını yakınlaştırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ile Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin Moskova ve Washington'un pozisyonlarını birbirine... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşmede Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/putin-kremlinde-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoffla-bir-araya-geldi-1095686609.html
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vladimir putin, steve witkoff, yuriy uşakov, kremlin, görüşme, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), moskova, washington

Uşakov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını yakınlaştırdı

19:03 25.04.2025
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ile Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin Moskova ve Washington'un pozisyonlarını birbirine yakınlaştırmaya olanak sağladığını söyledi.
Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.
Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Putin ve Witkoff arasında üç saat süren görüşme yapıcı ve yararlı geçti.
Taraflar, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması olasılığını ele aldı.
Görüşme, Moskova ve Washington'un pozisyonlarını sadece Ukrayna konusunda değil, diğer uluslararası meselelerde de birbirine yaklaştırmaya olanak sağladı.
Bugünkü görüşmenin, Sovyet ve Amerikan birliklerinin Elbe Nehri üzerindeki buluşmasının 80. yıldönümünde gerçekleşmesi sembolik bir öneme sahip. Bilindiği üzere bu buluşma, Nazizme karşı mücadelede iki ülke arasındaki savaş ittifakını sembolize ediyor.
Rusya ve ABD arasındaki verimli diyalog en aktif şekilde yürütülmeye devam edecek
Putin ve Witkoff arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşmede Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.
Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.
Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
DÜNYA
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
14:26
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