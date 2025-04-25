https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/putin-kremlinde-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoffla-bir-araya-geldi-1095686609.html
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
İki hafta önce St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Witkoff, Ukrayna krizini ele almak için Kremlin'de yeniden buluştu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T14:26+0300
2025-04-25T14:26+0300
2025-04-25T14:36+0300
dünya
steve witkoff
st. petersburg
rusya
ukrayna
kremlin
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095332143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b98d8d19c5cce24c8f6b974516c2ea87.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldiğini duyurdu.İkili, son olarak 11 Nisan'da St. Petersburg'daki Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde görüşmüştü.Bugünkü temas, Putin ve Witkoff arasındaki 4. görüşme olarak kayıtlara geçti.Peskov, bu görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme ilişkin tutumunun temel unsurlarını ve endişelerini Başkan Donald Trump'a iletmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-kirim-ukraynada-cozum-anlasmasi-kapsaminda-rus-topragi-olarak-kalacak-1095682592.html
st. petersburg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095332143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6ff7f8b48e932f5cf7762ea1d3a2fa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
steve witkoff, st. petersburg, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin
steve witkoff, st. petersburg, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
14:26 25.04.2025 (güncellendi: 14:36 25.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İki hafta önce St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Witkoff, Ukrayna krizini ele almak için Kremlin'de yeniden buluştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldiğini duyurdu.
İkili, son olarak 11 Nisan'da St. Petersburg'daki Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde görüşmüştü.
Bugünkü temas, Putin ve Witkoff arasındaki 4. görüşme olarak kayıtlara geçti.
Peskov, bu görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme ilişkin tutumunun temel unsurlarını ve endişelerini Başkan Donald Trump'a iletmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizmişti.