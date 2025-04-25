https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/putin-kremlinde-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoffla-bir-araya-geldi-1095686609.html

Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi

Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

İki hafta önce St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Witkoff, Ukrayna krizini ele almak için Kremlin'de yeniden buluştu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T14:26+0300

2025-04-25T14:26+0300

2025-04-25T14:36+0300

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steve witkoff

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kremlin

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldiğini duyurdu.İkili, son olarak 11 Nisan'da St. Petersburg'daki Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde görüşmüştü.Bugünkü temas, Putin ve Witkoff arasındaki 4. görüşme olarak kayıtlara geçti.Peskov, bu görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme ilişkin tutumunun temel unsurlarını ve endişelerini Başkan Donald Trump'a iletmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-kirim-ukraynada-cozum-anlasmasi-kapsaminda-rus-topragi-olarak-kalacak-1095682592.html

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steve witkoff, st. petersburg, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin