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Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/putin-kremlinde-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoffla-bir-araya-geldi-1095686609.html
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
İki hafta önce St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Witkoff, Ukrayna krizini ele almak için Kremlin'de yeniden buluştu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
steve witkoff
st. petersburg
rusya
ukrayna
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldiğini duyurdu.İkili, son olarak 11 Nisan'da St. Petersburg'daki Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde görüşmüştü.Bugünkü temas, Putin ve Witkoff arasındaki 4. görüşme olarak kayıtlara geçti.Peskov, bu görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme ilişkin tutumunun temel unsurlarını ve endişelerini Başkan Donald Trump'a iletmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-kirim-ukraynada-cozum-anlasmasi-kapsaminda-rus-topragi-olarak-kalacak-1095682592.html
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steve witkoff, st. petersburg, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin
steve witkoff, st. petersburg, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin

Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi

14:26 25.04.2025 (güncellendi: 14:36 25.04.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
İki hafta önce St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Witkoff, Ukrayna krizini ele almak için Kremlin'de yeniden buluştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldiğini duyurdu.

İkili, son olarak 11 Nisan'da St. Petersburg'daki Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde görüşmüştü.

Bugünkü temas, Putin ve Witkoff arasındaki 4. görüşme olarak kayıtlara geçti.

Peskov, bu görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da çözüme ilişkin tutumunun temel unsurlarını ve endişelerini Başkan Donald Trump'a iletmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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