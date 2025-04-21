https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kremlin-ukraynanin-paskalya-ateskesini-ihlal-etmesiyle-ilgili-bilgileri-paylasmaya-hazir--1095554832.html
Kremlin, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesini ihlal etmesiyle ilgili bilgileri paylaşmaya hazır
Kremlin, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesini ihlal etmesiyle ilgili bilgileri paylaşmaya hazır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Paskalya ateşkesinin Ukrayna ordusu tarafından ihlal edilmesine ilişkin tüm verileri ilgili tüm taraflara sağlamaya hazır olduklarını... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T13:32+0300
2025-04-21T13:32+0300
2025-04-21T13:31+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Paskalya ateşkesini değerlendirdi.Paskalya ateşkesinin tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi olduğunu anımsatan Sözcü, Ukrayna ordusunun ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu konuda açıklama yaptığını belirterek şunu dedi:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma sağlanabileceğini umduğu yönündeki sözlerine değinen Rus yetkili, “Şu anda özellikle zaman dilimi konusunda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Başkan Putin ve Rus tarafı barışçıl çözüm arayışına açık olmaya devam ediyor” dedi.“Washington'dan çeşitli düzeylerde, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ihtimal dışı olduğunu duyduk” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya liderinin Papa Francis’in yaşamını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajını gönderdiğini bildirerek, “Biliyorsunuz, onlar birçok kez bir araya geldiler ve birbirlerine büyük saygı duyuyorlardı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putinden-papa-francisin-vefati-nedeniyle-taziye-mesaji-1095553435.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, rusya savunma bakanlığı, paskalya, donald trump, abd, papa francis
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, rusya savunma bakanlığı, paskalya, donald trump, abd, papa francis
Kremlin, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesini ihlal etmesiyle ilgili bilgileri paylaşmaya hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov, Paskalya ateşkesinin Ukrayna ordusu tarafından ihlal edilmesine ilişkin tüm verileri ilgili tüm taraflara sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Paskalya ateşkesini değerlendirdi.
Paskalya ateşkesinin tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi olduğunu anımsatan Sözcü, Ukrayna ordusunun ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu konuda açıklama yaptığını belirterek şunu dedi:
Elbette ilgili tüm tarafları bilgilendireceğiz ve ordumuzun bu sabah bahsettiği tüm verileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ihlallere ilişkin tüm bilgileri sağlayacağız.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma sağlanabileceğini umduğu yönündeki sözlerine değinen Rus yetkili, “Şu anda özellikle zaman dilimi konusunda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Başkan Putin ve Rus tarafı barışçıl çözüm arayışına açık olmaya devam ediyor” dedi.
“Washington'dan çeşitli düzeylerde, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ihtimal dışı olduğunu duyduk” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu da kesinlikle bizi memnun eden ve bizim, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaması ve Kuzey Atlantik İttifakı ile bütünleşme ihtimali bulunmaması gerektiği yönündeki duruşumuzla örtüşen bir şey. Bu durum Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarına tehdit oluşturur. Aslında bu, Başkan Putin'in defalarca bahsettiği üzere, bu çatışmanın temel nedenlerinden biri.
Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya liderinin Papa Francis’in yaşamını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajını gönderdiğini bildirerek, “Biliyorsunuz, onlar birçok kez bir araya geldiler ve birbirlerine büyük saygı duyuyorlardı” diye ekledi.