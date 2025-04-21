https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kremlin-ukraynanin-paskalya-ateskesini-ihlal-etmesiyle-ilgili-bilgileri-paylasmaya-hazir--1095554832.html

Kremlin, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesini ihlal etmesiyle ilgili bilgileri paylaşmaya hazır

Kremlin, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesini ihlal etmesiyle ilgili bilgileri paylaşmaya hazır

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Paskalya ateşkesinin Ukrayna ordusu tarafından ihlal edilmesine ilişkin tüm verileri ilgili tüm taraflara sağlamaya hazır olduklarını... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T13:32+0300

2025-04-21T13:32+0300

2025-04-21T13:31+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

ateşkes

rusya savunma bakanlığı

paskalya

donald trump

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101352/92/1013529272_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c6497635e8f89d0cb3d67f63850f8859.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Paskalya ateşkesini değerlendirdi.Paskalya ateşkesinin tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi olduğunu anımsatan Sözcü, Ukrayna ordusunun ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu konuda açıklama yaptığını belirterek şunu dedi:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma sağlanabileceğini umduğu yönündeki sözlerine değinen Rus yetkili, “Şu anda özellikle zaman dilimi konusunda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Başkan Putin ve Rus tarafı barışçıl çözüm arayışına açık olmaya devam ediyor” dedi.“Washington'dan çeşitli düzeylerde, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ihtimal dışı olduğunu duyduk” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya liderinin Papa Francis’in yaşamını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajını gönderdiğini bildirerek, “Biliyorsunuz, onlar birçok kez bir araya geldiler ve birbirlerine büyük saygı duyuyorlardı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putinden-papa-francisin-vefati-nedeniyle-taziye-mesaji-1095553435.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, rusya savunma bakanlığı, paskalya, donald trump, abd, papa francis