Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda: Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Sınav ile sık sık görüştüklerini anlatan İmirzalıoğlu duygularını şöyle anlattı: "Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum."