https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/unlu-yonetmen-osman-sinava-veda-kenan-imirzalioglu-gozyaslarina-boguldu-1094761432.html
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda: Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda: Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav için AKM'de düzenlenen törende ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T13:04+0300
2025-03-22T13:04+0300
2025-03-22T13:13+0300
yaşam
osman sınav
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kurtlar vadisi
deli yürek
akm
i̇rem helvacıoğlu
cenaze töreni
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'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerin usta yönetmeni olan ve kanser nedeniyle hayatını kaybeden Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor. Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene bir çok ünlü isim katılırken, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Ustam diyeceğim tek kişiTörene katılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikol da ilk işini beraber yaptıkları usta yönetmeni kaybetmenin üzüntüsü yaşadığını belirtti. Oyuncu İrem Helvacıoğlu da, "Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ismini kaybettik. Birçok oyuncunun yer aldığı konumun sebep olmasını sağlayan ismi kaybetti. Osman hoca inandığı insanların arkasında olmayı seven insandı. Bana inanmasaydı herhalde şu anda sizinle burada konuşuyor olamazdım." diye konuştu. Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecekOsman Sınav'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
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osman sınav cenaze, osman sınav hangi dizileri çekti, osman sınav kenan imirzalıoğlu
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda: Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
13:04 22.03.2025 (güncellendi: 13:13 22.03.2025)
Hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav için AKM'de düzenlenen törende ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.
'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerin usta yönetmeni olan ve kanser nedeniyle hayatını kaybeden Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor. Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene bir çok ünlü isim katılırken, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu.
Sınav ile sık sık görüştüklerini anlatan İmirzalıoğlu duygularını şöyle anlattı: "Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum."
Törene katılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikol da ilk işini beraber yaptıkları usta yönetmeni kaybetmenin üzüntüsü yaşadığını belirtti. Oyuncu İrem Helvacıoğlu da, "Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ismini kaybettik. Birçok oyuncunun yer aldığı konumun sebep olmasını sağlayan ismi kaybetti. Osman hoca inandığı insanların arkasında olmayı seven insandı. Bana inanmasaydı herhalde şu anda sizinle burada konuşuyor olamazdım." diye konuştu.
Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek
Osman Sınav'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.