https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusyada-kuresel-dijital-forum-duzenlenecek-1095688440.html

Rusya’da Küresel Dijital Forum düzenlenecek

Rusya’da Küresel Dijital Forum düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde, kalkınmakta olan ülkelerle bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki işbirliğinin ele alınacağı Küresel Dijital Forum... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T15:42+0300

2025-04-25T15:42+0300

2025-04-25T15:41+0300

dünya

rusya

nijniy novgorod

teknoloji

birleşmiş milletler (bm)

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Forum organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Nijniy Novgorod, 5-6 Haziran 2025 tarihleri arasında, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Rusya ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki işbirliği konusunda yılın en önemli etkinliği olan Küresel Dijital Forum'a ev sahipliği yapacak” ifadesine yer verildi.Etkinliğin, dijital teknoloji gelişiminin küresel yönleri, yeni girişimler ve öneriler, iş diyaloğu için uygun koşulların yaratılması ve dijital alanda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği anlaşmalarının imzalanması konularında dünyanın dört bir yanından gelen çok çeşitli uzmanlar tarafından profesyonel bir tartışma platformu haline geleceği ifade edildi.Devlet kurumları, iş dünyası, akademik ve bilimsel topluluklar ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcilerinin davet edildiği forumda, dijital kalkınma konusunda ayrı bir üst düzey bölümün düzenlenmesi planlanıyor.Toplamda Forum'un bin 500’den fazla yabancı konuğu bir araya getirmesi beklenirken yaklaşık on bin kişi de online bağlantı kuracak.Forumun ana temaları arasında dijital uçurumun kapatılması, etkin teknoloji transferi, Küresel Güney'in kapasitesinin geliştirilmesi ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması bağlamında uluslararası bilgi güvenliği yer alıyor. Ayrıca gündemde eğitim alanındaki işbirliği, medya ve dijital okuryazarlık ve yanlış bilginin belirlenmesi konuları da var. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin aldığı kararların hayata geçirilmesi konusu da öncelikler arasında.Forum katılımcıları ayrıca Endüstriyel Rusya Dijital Endüstrisi konferansının yüksek teknoloji çözümlerine adanmış sergi fuarını da görebilecekler. 170'ten fazla şirket bu fuarda ürünlerini sunacak. İnteraktif teknoloji alanları, dijital ürün ve hizmetlerin tanıtımları, ağ oluşturma ve iş iletişimi alanları, fuarın katılımcılara ve ziyaretçilere sunacaklarının sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.Forum katılımcıları, önde gelen sektör yöneticileri ve politika yapıcılarla üst düzey bir segmentte etkileşim kurmak, en iyi uygulamaları paylaşmak, profesyonel ağlarını genişletmek ve dijital trendlerin nasıl şekillendiğine dair kendi bilgi ve algılarını zenginleştirmek için eşsiz bir fırsata sahip olacaklar.Foruma katılmanın önemli bir parçası da Volga Nehri'nin muhteşem manzarasını görmek ve UNESCO kültür mirası alanlarını takdir etmek için eşsiz bir fırsat sunan kültürel program olacak.Foruma katılabilmek için gdfconf.comsitesinde kayıt yaptırmak gerekiyor.Başvuru yapan kişi, moderasyonu geçtikten sonra, Forum'a katılım onayı alacak. Teknolojik olarak ileri düzeyde olan site, kişisel takvim tutma, iş ve kültür programındaki etkinlikleri seçme fırsatını sunuyor. Katılımcılar ilgi alanlarına göre etkinlikleri seçebilecek ve olası değişikliklerden haberdar olabilecekler.

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rusya, nijniy novgorod, teknoloji, birleşmiş milletler (bm)