https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-witkoff-putin-ile-iyi-bir-gorusme-gerceklestirdi-1095695890.html

Trump: Witkoff, Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi

Trump: Witkoff, Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Putin ile görüşmesini iyi bir görüşme olarak nitelendirdi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:27+0300

dünya

donald trump

abd özel temsilcisi steve witkoff

vladimir putin

kremlin

görüşme

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'yı ziyaret eden özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘iyi bir görüşme’ yaptığını söyledi.Reuters'in aktardığına göre ABD lideri, “Witkoff iyi bir görüşme yaptı” dedi.Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html

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Sputnik Türkiye

donald trump, abd özel temsilcisi steve witkoff, vladimir putin, kremlin, görüşme, rusya