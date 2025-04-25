https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-witkoff-putin-ile-iyi-bir-gorusme-gerceklestirdi-1095695890.html
Trump: Witkoff, Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi
Trump: Witkoff, Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Putin ile görüşmesini iyi bir görüşme olarak nitelendirdi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T21:29+0300
2025-04-25T21:29+0300
2025-04-25T21:27+0300
dünya
donald trump
abd özel temsilcisi steve witkoff
vladimir putin
kremlin
görüşme
rusya
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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'yı ziyaret eden özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘iyi bir görüşme’ yaptığını söyledi.Reuters'in aktardığına göre ABD lideri, “Witkoff iyi bir görüşme yaptı” dedi.Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/peskov-putine-mesajlarla-gelen-witkoff-rus-liderden-abd-baskanina-mesajlarla-ayrildi-1095695029.html
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donald trump, abd özel temsilcisi steve witkoff, vladimir putin, kremlin, görüşme, rusya
donald trump, abd özel temsilcisi steve witkoff, vladimir putin, kremlin, görüşme, rusya
Trump: Witkoff, Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdi
Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Putin ile görüşmesini iyi bir görüşme olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'yı ziyaret eden özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘iyi bir görüşme’ yaptığını söyledi.
Reuters'in aktardığına göre ABD lideri, “Witkoff iyi bir görüşme yaptı” dedi.
Putin ve Witkoff arasında görüşme Kremlin'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Putin ve Witkoff daha önce 11 Nisan'da St Petersburg'da bir araya gelmişti.