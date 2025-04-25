Trump: Kırım Rus toprağı olarak kalacak
13:33 25.04.2025 (güncellendi: 13:58 25.04.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
© AP Photo / Pool
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Birkaç gün önce Kiev'e Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıması yönünde bir teklif sunduğu belirtilen ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da çözüm için yapılacak anlaşma kapsamında Kırım'ın Rus toprağı olarak kalacağının altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşma kapsamında Kırım'ın Rus toprağı olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Time dergisine demeç veren Trump, "Kırım, Rusya'yla kalacak" dedi.
Time dergisine demeç veren Trump, "Kırım, Rusya'yla kalacak" dedi.
Çatışmanın çıkmasına neden olan taraf Ukrayna
Çatışmanın patlak vermesinde Kiev'in suçu olduğunu belirten Trump, zira bunun altında yatan nedenin Kiev'in NATO'ya üye olma arzusu olduğunun altını çizdi.
Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna meselesiyle ilgili öne çıkan açıklamaları:
Ukrayna'da çözüm anlaşması kapsamında Kırım, Rusya'nın bir parçası olarak kalacak, Zelenskiy bunu anlıyor
Çatışmanın patlak vermesinde suçlu olan taraf Kiev, bunun sebebi Ukrayna'nın NATO'ya katılımdan bahsetmeye başlamasıydı
Ukrayna'da çözüme yönelik müzakereler iyi gidiyor ve bir anlaşmaya varmaya çok yakınız
Başkanlığım döneminde Ukrayna'da barışın sağlanabileceğini düşünüyorum
Çatışmayı bir günde sonlandıracağı yönündeki sözlerinin abartılı ve mecazi olduğunu kabul ediyorum, ancak bunu bitireceğime söz veriyorum
Ukrayna'nın günün birinde NATO'ya katılacağını sanmıyorum
Müzakereler yoluyla barışı sağlayabilecek tek kişi olduğumu düşünüyorum, bir başkasının bu anlaşmayı yapabileceğini sanmıyorum
Rusya'yla şu anda sadece Ukrayna meselesini konuşuyorum
Anlaşma yaparsak, Ukrayna ve Rusya'yla iş yapabiliriz
Trump, Kiev'e öneride bulunmuştu
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
Kırım, 11 yıl önce Rusya'ya yeniden bağlandı
Kırım Cumhuriyeti, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.
Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.
Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.