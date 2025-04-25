https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/trump-kirim-ukraynada-cozum-anlasmasi-kapsaminda-rus-topragi-olarak-kalacak-1095682592.html

Trump: Kırım Rus toprağı olarak kalacak

Trump: Kırım Rus toprağı olarak kalacak

Sputnik Türkiye

Birkaç gün önce Kiev'e Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıması yönünde bir teklif sunduğu belirtilen ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da çözüm için yapılacak anlaşma... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T13:33+0300

2025-04-25T13:33+0300

2025-04-25T13:58+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşma kapsamında Kırım'ın Rus toprağı olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Time dergisine demeç veren Trump, "Kırım, Rusya'yla kalacak" dedi.Çatışmanın çıkmasına neden olan taraf UkraynaÇatışmanın patlak vermesinde Kiev'in suçu olduğunu belirten Trump, zira bunun altında yatan nedenin Kiev'in NATO'ya üye olma arzusu olduğunun altını çizdi.Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna meselesiyle ilgili öne çıkan açıklamaları:Trump, Kiev'e öneride bulunmuştuDaha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.Kırım, 11 yıl önce Rusya'ya yeniden bağlandıKırım Cumhuriyeti, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.

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