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Deprem fırsatçıları durmadı: Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi
Deprem fırsatçıları durmadı: Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki depremin ardından depremle ilgili ürünlere yoğun talep oluşurken deprem fırsatçıları da ürünlere zam yaptı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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deprem çantası
ilk yardım
ilk yardım malzemesi
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İstanbul'da meydana gelen depremin ardından binlerce kişi geceyi park ve bahçelerde geçirirken depremle ilgili ürünlere de talep arttı. E-ticaret platformlarında deprem çantası, çadır gibi ürünler satan satıcılar ise bu talebi fırsat görerek fiyatlarını artırdı. 373 liraya satılan deprem çantası bir gecede 465 liraya çıkarken, çadır fiyatlarına da ortalama 500-1000 lira arasında zam yapıldığı görüldü. Deprem çantalarını, çadırlara bir gecede zam geldi NTV'nin haberine göre, depremin ardından vatandaşların en çok yöneldiği ürünler arasında çadırlar ve deprem çantaları yer aldı. E-ticaret sitelerinde bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşandı. Ancak bu talep artışı bazı satıcılar tarafından fırsata çevrildi. Bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti.Bir önceki gün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükselirken, depremden önce 219 liraya satılan ilk yardım setlerinin fiyatları da 389.50 liraya çıktı. Sarsıntı sonrasında çadırlara olan talep de yükselince fiyatlar aynı hızla yukarı çekildi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden sonra 8 bin 711 liraya çıktı. Aynı çadırın fiyatı bugün 9 bin 480 liraya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbul-depremi-sonrasi-emlakta-firsatcilik-ticaret-bakanligi-harekete-gecti-1095639704.html
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deprem çantası, ilk yardım, ilk yardım malzemesi, e ticaret, fahiş fiyat
deprem çantası, ilk yardım, ilk yardım malzemesi, e ticaret, fahiş fiyat

Deprem fırsatçıları durmadı: Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi

11:06 24.04.2025
© İHAdeprem çantası
deprem çantası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© İHA
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İstanbul'daki depremin ardından depremle ilgili ürünlere yoğun talep oluşurken deprem fırsatçıları da ürünlere zam yaptı.
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından binlerce kişi geceyi park ve bahçelerde geçirirken depremle ilgili ürünlere de talep arttı. E-ticaret platformlarında deprem çantası, çadır gibi ürünler satan satıcılar ise bu talebi fırsat görerek fiyatlarını artırdı. 373 liraya satılan deprem çantası bir gecede 465 liraya çıkarken, çadır fiyatlarına da ortalama 500-1000 lira arasında zam yapıldığı görüldü.

Deprem çantalarını, çadırlara bir gecede zam geldi

NTV'nin haberine göre, depremin ardından vatandaşların en çok yöneldiği ürünler arasında çadırlar ve deprem çantaları yer aldı. E-ticaret sitelerinde bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşandı. Ancak bu talep artışı bazı satıcılar tarafından fırsata çevrildi. Bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti.
Bir önceki gün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükselirken, depremden önce 219 liraya satılan ilk yardım setlerinin fiyatları da 389.50 liraya çıktı.
Sarsıntı sonrasında çadırlara olan talep de yükselince fiyatlar aynı hızla yukarı çekildi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden sonra 8 bin 711 liraya çıktı. Aynı çadırın fiyatı bugün 9 bin 480 liraya yükseldi.

Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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İstanbul depremi sonrası emlakta fırsatçılık: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
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