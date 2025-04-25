https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/tarkandan-gunler-sonra-ilk-paylasim-anne-kaybi-icte-yanan-har-bir-ates-1095674519.html

Tarkan'dan günler sonra ilk paylaşım: 'Anne kaybı içte yanan har bir ateş'

Tarkan'dan günler sonra ilk paylaşım: 'Anne kaybı içte yanan har bir ateş'

Sputnik Türkiye

Annesini kaybeden ünlü sanatçı Tarkan günler sonra sosyal medyasından acısını paylaşanlara teşekkür etti, duygularını anlattı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T10:47+0300

2025-04-25T10:47+0300

2025-04-25T10:47+0300

yaşam

tarkan

neşe tevetoğlu

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Annesi Neşe Tevetoğlu'nu 16 Nisan'da kaybeden ünlü sanatçı Tarkan, günler sonra yaptığı ilk paylaşımla duygularını sevenlerine anlattı. Tarkan annesinin bir fotoğrafını 'anne kaybı içte yanan bir ateş' sözleriyle paylaştı. Kolay da sönmeyecek bir ateşKalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu'nu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi, herkese teşekkür etti. Annesinin bir fotoğrafını da paylaşan Tarkan, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarkanin-annesi-nese-tevetoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-tabutuna-sarildi-gozyaslarini-tutamadi-1095467885.html

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tarkan, neşe tevetoğlu