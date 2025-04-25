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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/hindistan-ve-pakistan-arasinda-neler-oluyor-1095669322.html
Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?
Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?
Sputnik Türkiye
Hindistan'daki Cammu Keşmir'de turistlere ateş açılan saldırının ardından gerilim çıktı. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin esas sebebi ne? Gerilimin... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T05:09+0300
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pakistan
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Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetikiler, saldırının Pakitan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan ne diyor?Hindistan, Pakistan'ın istihbarat servisi ISI'nin, saldırıyı düzenleyen gruplara fon sağladığını, onları eğittiğini, silahlandırdığını ve onları Keşmir'i sürekli bir kaos halinde tutmak için bir vekil olarak kullandığını iddia ediyor.Pakistan ne diyor?Pakistan ise, İslamabad'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddederek, bu tür gruplara destek verilmesi gibi bir durumun bulunmadığını iddia ediyor.Saldırı sonrası neler oldu?Hindistan'ın 22 Nisan saldırısına şu ana kadar verdiği yanıtlar şöyle:Pakistan 'ın verdiği yanıtlar ise şu şekilde:İndus Suları Anlaşması nedir?Hindistan ve Pakistan arasında 1960 yılında Dünya Bankası gözetiminde İndus Su Anlaşması (IWT) imzalanmıştı. Anlaşmaya söz konusu olan İndus Nehri, Hindistan ve Pakistan'dan geçerek Arap Denizi'ne dökülüyor.Dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan İndus'un su kapasitesinin, Fırat ve Dicle nehirlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 2.2 katı durumunda ve yıllık ortalama 208 milyar metreküp olduğu biliniyor.Antlaşma, Hindistan'da bulunan ve yıllık ortalama 41 milyar metreküp akışı olan Beas , Ravi ve Sutlej adlı üç 'Doğu Nehri'nin sularını Hindistan'a, Pakistan'da bulunan ve yıllık ortalama akışı 99 milyar metreküp olan İndus, Chenab ve Jhelum adlı üç 'Batı Nehri'nin sularını ise Pakistan'a veriyor.Aynı zamanda anlaşma, Hindistan'ın batı nehirlerini sınırlı ölçüde sulama ve hidroelektrik üretimi için kullanmasına izin veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hindistanda-turistlere-silahli-saldiri-duzenlendi-20-olu-10-yarali-1095592849.html
pakistan
suudi arabistan
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Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?

05:09 25.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Hindistan'daki Cammu Keşmir'de turistlere ateş açılan saldırının ardından gerilim çıktı. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin esas sebebi ne? Gerilimin tırmanmasında hangi kararlar etkin rol oynuyor?
Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.
Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetikiler, saldırının Pakitan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Hindistan ne diyor?

Hindistan, Pakistan'ın istihbarat servisi ISI'nin, saldırıyı düzenleyen gruplara fon sağladığını, onları eğittiğini, silahlandırdığını ve onları Keşmir'i sürekli bir kaos halinde tutmak için bir vekil olarak kullandığını iddia ediyor.

Pakistan ne diyor?

Pakistan ise, İslamabad'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddederek, bu tür gruplara destek verilmesi gibi bir durumun bulunmadığını iddia ediyor.

Saldırı sonrası neler oldu?

Hindistan'ın 22 Nisan saldırısına şu ana kadar verdiği yanıtlar şöyle:
1960 tarihli İndus Suları Antlaşması'nın askıya alındı,
Hindistan-Pakistan kara ticaretinin son kalan güzergahı olan Attari sınır kapısının kapatıldı,
Pakistan vatandaşlarının vizeleri iptal edildi ve 48 saat içinde sınır dışı edilmeleri talep edildi,
Pakistan'ın Yeni Delhi'deki askeri ataşelerinin sınır dışı edilmesi ve İslamabad'daki kendi askeri ataşelerini geri çekmesi,
Pakistan 'ın verdiği yanıtlar ise şu şekilde:
Pakistan Hava Kuvvetlerini alarma geçirildi,
Sınır güvenliğini artırıldı,
Pakistan hava sahası Hint havayollarına kapatıldı,
Hindistan ile tüm ticaret askıya alındı
Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirildi,
Pakistan İndus Suları Anlaşması'nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahalelerin 'savaş nedeni' sayılacağını bildirdi.

İndus Suları Anlaşması nedir?

Hindistan ve Pakistan arasında 1960 yılında Dünya Bankası gözetiminde İndus Su Anlaşması (IWT) imzalanmıştı. Anlaşmaya söz konusu olan İndus Nehri, Hindistan ve Pakistan'dan geçerek Arap Denizi'ne dökülüyor.
Dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan İndus'un su kapasitesinin, Fırat ve Dicle nehirlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 2.2 katı durumunda ve yıllık ortalama 208 milyar metreküp olduğu biliniyor.
Antlaşma, Hindistan'da bulunan ve yıllık ortalama 41 milyar metreküp akışı olan Beas , Ravi ve Sutlej adlı üç 'Doğu Nehri'nin sularını Hindistan'a, Pakistan'da bulunan ve yıllık ortalama akışı 99 milyar metreküp olan İndus, Chenab ve Jhelum adlı üç 'Batı Nehri'nin sularını ise Pakistan'a veriyor.
Aynı zamanda anlaşma, Hindistan'ın batı nehirlerini sınırlı ölçüde sulama ve hidroelektrik üretimi için kullanmasına izin veriyor.
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