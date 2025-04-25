https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/slovenyada-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-patladi-2-isci-agir-yaralandi-1095695744.html

Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 işçi ağır yaralandı

Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 işçi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın Rozna Dolina semtinde meydana gelen patlamada bir inşaatta çalışan iki işçi ağır yaralandı. Yaralılar, Ljubljana... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T21:06+0300

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dünya

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Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatın patlaması sonucu iki inşaat işçisi ağır yaralandı.Rozna Dolina semtinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki inşaat işçisi Ljubljana Üniversitesi Klinik Merkezi’ne kaldırıldı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken patlamanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma küçük bir mühimmatın infilakı sonucu gerçekleşmiş olabileceği açıklandı. Polis olay yerini güvenlik çemberine alarak adli soruşturma başlattı. Uzmanlar, bölgede geçmişten kalma mühimmatların hala risk oluşturduğuna dikkat çekti. Slovenya Sivil Koruma ve Kurtarma İdaresi Genel Müdürü Leon Behin, olayda top mermisi ya da uçak bombası değil, büyük olasılıkla el bombası türü küçük bir mühimmatın patladığını vurguladı. Özellikle Maribor ve kuzey kıyı bölgelerinde, Isonzo Cephesi çevresinde bu tür mühimmatlara sıkça rastlandığını belirten Behin 'domates bombası' olarak adlandırılan İtalyan yapımı kırmızı-turuncu renkli el bombalarının patlaması sonucu birçok kazanın yaşandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistanda-bomba-ihbari-gercek-cikti-35-40-dakika-sonra-patlama-olacak-1095339064.html

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