https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistanda-bomba-ihbari-gercek-cikti-35-40-dakika-sonra-patlama-olacak-1095339064.html

Yunanistan'da bomba ihbarı gerçek çıktı: '35-40 dakika sonra patlama olacak'

Yunanistan'da bomba ihbarı gerçek çıktı: '35-40 dakika sonra patlama olacak'

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da bir gazeteye yapılan bomba ihbarı gerçek çıktı. Demir yolu şirketinin önünde patlama olacağını bildiren bir kişinin dediği süre içerisinde şirket... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T00:32+0300

2025-04-12T00:32+0300

2025-04-12T00:32+0300

dünya

atina

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gazeteye bomba ihbarı yapıldı. Gazeteyi arayan kişi, demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde yaklaşık 35-40 dakika sonra patlama olacağını ifade etti.Belirtilen süre içinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.

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