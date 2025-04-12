https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/yunanistanda-bomba-ihbari-gercek-cikti-35-40-dakika-sonra-patlama-olacak-1095339064.html
Yunanistan'da bomba ihbarı gerçek çıktı: '35-40 dakika sonra patlama olacak'
Yunanistan'da bomba ihbarı gerçek çıktı: '35-40 dakika sonra patlama olacak'
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bir gazeteye yapılan bomba ihbarı gerçek çıktı. Demir yolu şirketinin önünde patlama olacağını bildiren bir kişinin dediği süre içerisinde şirket... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T00:32+0300
2025-04-12T00:32+0300
2025-04-12T00:32+0300
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gazeteye bomba ihbarı yapıldı. Gazeteyi arayan kişi, demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde yaklaşık 35-40 dakika sonra patlama olacağını ifade etti.Belirtilen süre içinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ucuslar-ve-feribotlar-iptal-edildi-ulke-capindaki-grev-yunanistani-felc-etti-1095262656.html
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atina, bomba, bomba ihbarı, bomba imha, bomba ihbarı, gazete, yunanistan
atina, bomba, bomba ihbarı, bomba imha, bomba ihbarı, gazete, yunanistan
Yunanistan'da bomba ihbarı gerçek çıktı: '35-40 dakika sonra patlama olacak'
Yunanistan'da bir gazeteye yapılan bomba ihbarı gerçek çıktı. Demir yolu şirketinin önünde patlama olacağını bildiren bir kişinin dediği süre içerisinde şirket binası önünde bir çanta patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gazeteye bomba ihbarı yapıldı. Gazeteyi arayan kişi, demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde yaklaşık 35-40 dakika sonra patlama olacağını ifade etti.
Belirtilen süre içinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.