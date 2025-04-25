https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-disisleri-ukrayna-istihbaratinin-rus-generale-yonelik-suikastte-dahli-olabilir--1095696441.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna istihbaratının Rus generale yönelik suikastte dahli olabilir
Rusya Dışişleri: Ukrayna istihbaratının Rus generale yönelik suikastte dahli olabilir
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T21:57+0300
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2025-04-25T21:56+0300
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Zaharova, Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikastı, Ukrayna güvenlik servislerinin de dahil olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Zaharova, soruşturmanın Ukrayna'nın izini doğrulaması halinde, bunun dünya kamuoyuna Kiev rejiminin barbar ve hain doğasını bir kez daha göstereceğini vurguladı.Zaharova ayrıca, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya oynadığını ve barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan yapıcı önerileri görmezden geldiğini kaydetti.25 Nisan’da Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatnı kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/moskovada-bombali-saldiri-korgeneral-moskalik-hayatini-kaybetti-1095681027.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, balaşiha, rusya genelkurmay başkanlığı, rus general, suikast, ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, balaşiha, rusya genelkurmay başkanlığı, rus general, suikast, ukrayna
Rusya Dışişleri: Ukrayna istihbaratının Rus generale yönelik suikastte dahli olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in öldürülmesi olayına Ukrayna istihbarat servislerinin karışmış olabileceğini belirtti.
Zaharova, Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikastı, Ukrayna güvenlik servislerinin de dahil olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna istihbarat servislerinin cinayete karıştığını düşünmek için nedenler var, özellikle de Moskalik'in Minsk Temas Grubu ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ihtilafı çözmeye yönelik ‘Normandiya formatı’ çalışmalarından dolayı onlar tarafından tanınıyor olması nedeniyle.
Zaharova, soruşturmanın Ukrayna'nın izini doğrulaması halinde, bunun dünya kamuoyuna Kiev rejiminin barbar ve hain doğasını bir kez daha göstereceğini vurguladı.
Zaharova ayrıca, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya oynadığını ve barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan yapıcı önerileri görmezden geldiğini kaydetti.
25 Nisan’da Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatnı kaybetmişti.