https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-disisleri-ukrayna-istihbaratinin-rus-generale-yonelik-suikastte-dahli-olabilir--1095696441.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna istihbaratının Rus generale yönelik suikastte dahli olabilir

Rusya Dışişleri: Ukrayna istihbaratının Rus generale yönelik suikastte dahli olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T21:57+0300

2025-04-25T21:57+0300

2025-04-25T21:56+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

moskova

balaşiha

rusya genelkurmay başkanlığı

rus general

suikast

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Zaharova, Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikastı, Ukrayna güvenlik servislerinin de dahil olduğu bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Zaharova, soruşturmanın Ukrayna'nın izini doğrulaması halinde, bunun dünya kamuoyuna Kiev rejiminin barbar ve hain doğasını bir kez daha göstereceğini vurguladı.Zaharova ayrıca, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya oynadığını ve barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan yapıcı önerileri görmezden geldiğini kaydetti.25 Nisan’da Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatnı kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/moskovada-bombali-saldiri-korgeneral-moskalik-hayatini-kaybetti-1095681027.html

moskova

balaşiha

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, balaşiha, rusya genelkurmay başkanlığı, rus general, suikast, ukrayna