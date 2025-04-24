https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/nazilere-karsi-kazanilan-zafere-dogru-moskovada-aziz-georgiy-kurdelesi-etkinligi-basladi-1095648450.html

Nazilere karşı kazanılan Zafer'e doğru: Moskova’da ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliği başladı

Nazilere karşı kazanılan Zafer'e doğru: Moskova’da ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliği başladı

Sputnik Türkiye

Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi güçlerini mağlup eden Sovyet güçlerinin 9 Mayıs'ta kazandığı tarihi Zafer'in 80. yıldönümü için Rusya'da... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T12:47+0300

2025-04-24T12:47+0300

2025-04-24T12:47+0300

dünya

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rus i̇mparatorluğu

sovyetler birliği

sputnik

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

rossiya segodnya

dmitriy kiselev

zafer günü

9 mayıs

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Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Moskova’da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in sembolü olan ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliğini başlattı.Rossiya Segodnya Medya Grubu Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kiselev, "Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kombinasyonu, daha Rus İmparatorluğu döneminde, Sovyetler Birliği döneminde ve şimdi de yeni Rusya döneminde cesaretin simgesi olmuştur. Son 20 yılda bunun çok güçlü bir sembol ve bir tür hakikat yoğunlaşması olduğu, yani bu kurdelenin sizi konuşturduğu, gerçeği görmenizi ve fark etmenizi sağladığı ve zor zamanlarda herkese destek noktası olduğu ortaya çıktı" dedi.Bugün de Rusya için tabii ki zor bir savaş zamanı yaşandığını belirten Kiselev, "Ama bu kurdele, içinde zaferin genetiğini taşıyor ve aslında bizi, sembolize ettiği ruh metanetine uygun olmaya zorluyor. Şimdi kahraman savaşçılarımız yine bu kurdele ile Ukrayna Nazizmine karşı savaşıyor, ama aslında bu sadece Ukrayna Nazizmi değil, aynı zamanda bir nevi Avrupa faşizmidir, zira Avrupa Bandera bayrağı altında saf aldı ve giderek daha gürültülü bir şekilde yürüyor. Yani Rusya'nın şu anda nasıl bir savaş yürüttüğü gayet açık ve belki ileride daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalacağız, ama her halükarda biz elimizde bu kurdele ile kalacağız ve bu kurdele daim olacak. O kendi içinde muzaffer bir güç barındırıyor ve artık bizim ortak kültürümüzün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.Simonyan: Faşizmle savaşan atalarımızın fedakarlığına değer veriyoruzRossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russiya Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Aziz Georgiy Kurdelesi etkinliğinin katılımcıları, faşizme karşı mücadelede atalarının yaptığı fedakarlığa değer verdiğinin altını çizdi.Etkinlikte konuşan Simonyan, "9 Mayıs ülkemizin, halkımızın hayata bir dönüşüdür, bu geri dönüş halkımızın düşünülemeyen, anlatılamayan, hayal bile edilemeyen fedakarlıklarıyla sağlanmıştır. Faşizme karşı mücadele etmiş tüm ülkeler tarafından faşizme karşı mücadele sunağında yapılmış olan en büyük fedakarlıktır. Bununla son derecede gurur duyuyoruz. Bana öyle geliyor ki, bu günde bizim için canını veren insanlara, kanını kaybeden, kollarını, bacaklarını kaybeden ve kahramanca bir eylemle geri dönen atalarımıza minnet duymamak gerekir. Bu minnet duygusunu ancak çok alaycı, çok kötü bir insan hissedemez. Eminim ki buraya toplandığınıza göre, buna katıldığınıza göre sizin aranızda bu tür insanlar yoktur, eminim ki siz bu fedakarlığı takdir ediyorsunuz, hatırlıyorsunuz, minnet duyuyorsunuz" diye konuştu.Kurdelenin renkleri, Rusya'nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz Georgiy Nişanı'nın kurdelesinden geliyor. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abdnin-kirimi-tanimaya-yonelik-her-turlu-adimi-ab-icindeki-birligi-oldurur-1095643105.html

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rusya, rus i̇mparatorluğu, sovyetler birliği, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, dmitriy kiselev, zafer günü, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı