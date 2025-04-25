https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-bolgelerinde-gece-79-ukrayna-ihasi-engellendi-1095672661.html
Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde ve Karadeniz üzerinde, Ukrayna ordusuna ait 79 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T08:26+0300
2025-04-25T08:26+0300
2025-04-25T08:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
karadeniz
kırım
hava savunma
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sisteminin gece boyunca 79 Ukrayna İHA’sını düşürdüğü bildirildi.Hava hedeflerinin büyük kısmı (59) Kırım’da vurulurken Belgorod bölgesinde 4, Kursk bölgesinde 2, Nijiny Novgorod bölgesinde 2, İvanovo bölgesinde 1, Karadeniz üzerinde 11 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/pakistan-savunma-bakani-hindistanla-gerilimden-tedirgin-savasa-yol-acabilir-1095672502.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kırım, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kırım, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde ve Karadeniz üzerinde, Ukrayna ordusuna ait 79 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sisteminin gece boyunca 79 Ukrayna İHA’sını düşürdüğü bildirildi.
Hava hedeflerinin büyük kısmı (59) Kırım’da vurulurken Belgorod bölgesinde 4, Kursk bölgesinde 2, Nijiny Novgorod bölgesinde 2, İvanovo bölgesinde 1, Karadeniz üzerinde 11 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.