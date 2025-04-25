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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-bolgelerinde-gece-79-ukrayna-ihasi-engellendi-1095672661.html
Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde ve Karadeniz üzerinde, Ukrayna ordusuna ait 79 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T08:26+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
karadeniz
kırım
hava savunma
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sisteminin gece boyunca 79 Ukrayna İHA’sını düşürdüğü bildirildi.Hava hedeflerinin büyük kısmı (59) Kırım’da vurulurken Belgorod bölgesinde 4, Kursk bölgesinde 2, Nijiny Novgorod bölgesinde 2, İvanovo bölgesinde 1, Karadeniz üzerinde 11 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/pakistan-savunma-bakani-hindistanla-gerilimden-tedirgin-savasa-yol-acabilir-1095672502.html
rusya
ukrayna
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kırım, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kırım, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya bölgelerinde gece 79 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:26 25.04.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthİnsansız hava aracı
İnsansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde ve Karadeniz üzerinde, Ukrayna ordusuna ait 79 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sisteminin gece boyunca 79 Ukrayna İHA’sını düşürdüğü bildirildi.
Hava hedeflerinin büyük kısmı (59) Kırım’da vurulurken Belgorod bölgesinde 4, Kursk bölgesinde 2, Nijiny Novgorod bölgesinde 2, İvanovo bölgesinde 1, Karadeniz üzerinde 11 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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