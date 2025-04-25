https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/pakistan-savunma-bakani-hindistanla-gerilimden-tedirgin-savasa-yol-acabilir-1095672502.html

Pakistan Savunma Bakanı, Hindistan'la gerilimden tedirgin: ‘Savaşa yol açabilir’

Pakistan Savunma Bakanı, Hindistan'la gerilimden tedirgin: ‘Savaşa yol açabilir’

Sputnik Türkiye

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan ve savaşa dönüşebilecek gerilim nedeniyle dünyanın endişe... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T08:05+0300

2025-04-25T08:05+0300

2025-04-25T08:14+0300

dünya

asya & pasifik

pakistan

hindistan

çatışma

savaş

abd

donald trump

direniş cephesi

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SkyNews televizyonuna konuşan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’la yaşanan gerilimin savaşa yol açabileceğini ve dünyanın bundan endişe duyması gerektiğini söyledi.Asif, televizyon sunucusunun, dünyanın gelişen çatışma konusunda endişelenmesi gerekip gerekmediği sorusuna şunu dedi:Hindistan'ın her türlü saldırısına aynı şekilde karşılık verileceğini ve durumun olumsuz gelişmesi halinde çatışmanın savaşa yol açabileceği uyarısında bulunan Pakistanlı Bakan, bununla birlikte, diplomatik bir çözüm için umutlu olduğunu ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump’ın bu gerilimin çözümüne müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Yasif, Trump’ın dünyanın farklı noktalarında farklı taraflarla muhatap olduğuna dikkat çekti.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetikiler, saldırının Pakitan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.

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asya & pasifik, pakistan, hindistan, çatışma, savaş, abd, donald trump, direniş cephesi