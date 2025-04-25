https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rus-ortodoks-kilisesi-temsilcisi-papanin-cenaze-toreni-icin-romada-1095669889.html
Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Papa'nın cenaze töreni için Roma'da
Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Papa'nın cenaze töreni için Roma'da
Sputnik Türkiye
Papa Francis’in 26 Nisan’da yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya giden Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Metropolit Antoniy, Moskova... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T05:37+0300
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Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi (DECR) Başkanı ve Volokolamsk Metropoliti Antoniy Sevryuk, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya geldi.Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait DECR’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “24 Nisan’da, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’in kutsamasıyla, Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy Roma’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Papa Francis’in cenaze törenine katılacak” ifadelerine yer verildi.Metropolit Antoniy’nin, Roma ziyareti sırasında Rusya’nın Vatikan Büyükelçisi İvan Soltanovskiy ile de bir araya geldiği belirtildi.Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Mart 2013’ten bu yana Katolik Kilisesi’nin başında bulunan Papa, 26 Nisan’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda defnedilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/papa-francisi-50-bin-kisi-ziyaret-etti-cenazeyle-selfie-cekenler-tepki-cekti-1095666798.html
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papa francis, moskova, rus ortodoks kilisesi, roma, rusya, i̇van soltanovskiy
papa francis, moskova, rus ortodoks kilisesi, roma, rusya, i̇van soltanovskiy
Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Papa'nın cenaze töreni için Roma'da
Papa Francis’in 26 Nisan’da yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya giden Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Metropolit Antoniy, Moskova Patrikhanesi’nin resmi heyeti olarak törende yer alacak.
Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi (DECR) Başkanı ve Volokolamsk Metropoliti Antoniy Sevryuk, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya geldi.
Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait DECR’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “24 Nisan’da, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’in kutsamasıyla, Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy Roma’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Papa Francis’in cenaze törenine katılacak” ifadelerine yer verildi.
Metropolit Antoniy’nin, Roma ziyareti sırasında Rusya’nın Vatikan Büyükelçisi İvan Soltanovskiy ile de bir araya geldiği belirtildi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Mart 2013’ten bu yana Katolik Kilisesi’nin başında bulunan Papa, 26 Nisan’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda defnedilecek.