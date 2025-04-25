https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rus-ortodoks-kilisesi-temsilcisi-papanin-cenaze-toreni-icin-romada-1095669889.html

Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Papa'nın cenaze töreni için Roma'da

Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Papa'nın cenaze töreni için Roma'da

Sputnik Türkiye

Papa Francis’in 26 Nisan’da yapılacak cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya giden Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Metropolit Antoniy, Moskova... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T05:37+0300

2025-04-25T05:37+0300

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dünya

papa francis

moskova

rus ortodoks kilisesi

roma

rusya

i̇van soltanovskiy

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Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi (DECR) Başkanı ve Volokolamsk Metropoliti Antoniy Sevryuk, Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya geldi.Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait DECR’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “24 Nisan’da, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’in kutsamasıyla, Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy Roma’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Papa Francis’in cenaze törenine katılacak” ifadelerine yer verildi.Metropolit Antoniy’nin, Roma ziyareti sırasında Rusya’nın Vatikan Büyükelçisi İvan Soltanovskiy ile de bir araya geldiği belirtildi.Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Mart 2013’ten bu yana Katolik Kilisesi’nin başında bulunan Papa, 26 Nisan’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda defnedilecek.

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papa francis, moskova, rus ortodoks kilisesi, roma, rusya, i̇van soltanovskiy