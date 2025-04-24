https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/papa-francisi-50-bin-kisi-ziyaret-etti-cenazeyle-selfie-cekenler-tepki-cekti-1095666798.html

Papa Francis'i 50 bin kişi ziyaret etti: Cenazeyle selfie çekenler tepki çekti

Papa Francis'i 50 bin kişi ziyaret etti: Cenazeyle selfie çekenler tepki çekti

Sputnik Türkiye

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenirken dün yaklaşık 50 bin kişi ziyarette bulundu... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T22:05+0300

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Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenen Papa Francis’in naaşıyla selfie çeken ziyaretçiler tepkilere yol açtı.Yaklaşık 50 bin kişinin Papa’ya son görevlerini yerine getirmek için cenazenin bulunduğu Bazilikaya akın ettiği açıklandı. Bazı ziyaretçilerin sosyal medya için Papa’nın naaşının yanında selfie çektiği görüntülendi. Diğer yas tutanlar bu davranışı saygısızlık olarak değerlendirirken kilise muhafızlarının fotoğraf çeken bazı kişilere müdahale ettiği öğrenildi. 25 Nisan Cuma akşamı yapılacak tabut kapama töreninin ardından, Papa Francis'in kendi isteğiyle Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gömüleceği belirtildi.

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aziz mary major bazilikası

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