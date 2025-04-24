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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/papa-francisi-50-bin-kisi-ziyaret-etti-cenazeyle-selfie-cekenler-tepki-cekti-1095666798.html
Papa Francis'i 50 bin kişi ziyaret etti: Cenazeyle selfie çekenler tepki çekti
Papa Francis'i 50 bin kişi ziyaret etti: Cenazeyle selfie çekenler tepki çekti
Sputnik Türkiye
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenirken dün yaklaşık 50 bin kişi ziyarette bulundu... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T22:05+0300
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dünya
papa francis
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
cenaze marşı
papanın cenaze töreni
cenaze nakil aracı
bazilika
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Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenen Papa Francis’in naaşıyla selfie çeken ziyaretçiler tepkilere yol açtı.Yaklaşık 50 bin kişinin Papa’ya son görevlerini yerine getirmek için cenazenin bulunduğu Bazilikaya akın ettiği açıklandı. Bazı ziyaretçilerin sosyal medya için Papa’nın naaşının yanında selfie çektiği görüntülendi. Diğer yas tutanlar bu davranışı saygısızlık olarak değerlendirirken kilise muhafızlarının fotoğraf çeken bazı kişilere müdahale ettiği öğrenildi. 25 Nisan Cuma akşamı yapılacak tabut kapama töreninin ardından, Papa Francis'in kendi isteğiyle Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gömüleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-detaylari-paylasti-papa-francisin-son-sozleri-belli-oldu--1095596214.html
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papa francis, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze marşı, papanın cenaze töreni, cenaze nakil aracı, bazilika, aziz mary major bazilikası

Papa Francis'i 50 bin kişi ziyaret etti: Cenazeyle selfie çekenler tepki çekti

22:05 24.04.2025
© Fotoğraf : fstete instagramPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Fotoğraf : fstete instagram
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88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenirken dün yaklaşık 50 bin kişi ziyarette bulundu. Ziyaretçiler arasında selfie çekmeye çalışanlar, diğer yas tutanların tepkisini çekerken bazılarına kilise muhafızları müdahale etti.
Aziz Petrus Bazilikası’nda halka açık olarak sergilenen Papa Francis’in naaşıyla selfie çeken ziyaretçiler tepkilere yol açtı.
Yaklaşık 50 bin kişinin Papa’ya son görevlerini yerine getirmek için cenazenin bulunduğu Bazilikaya akın ettiği açıklandı. Bazı ziyaretçilerin sosyal medya için Papa’nın naaşının yanında selfie çektiği görüntülendi. Diğer yas tutanlar bu davranışı saygısızlık olarak değerlendirirken kilise muhafızlarının fotoğraf çeken bazı kişilere müdahale ettiği öğrenildi.
25 Nisan Cuma akşamı yapılacak tabut kapama töreninin ardından, Papa Francis'in kendi isteğiyle Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gömüleceği belirtildi.
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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