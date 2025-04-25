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Prof. Dr. Ercan 'Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var' diyerek duyurdu: 'Depremcikler o noktaya göç etti'
Prof. Dr. Ercan 'Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var' diyerek duyurdu: 'Depremcikler o noktaya göç etti'
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Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da önceki gün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin gerginliğinin de bir gün içerisinde boşaldığını savundu. Kuzey Marmara'ya... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan çok sayıda deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Uzmanlardan da depreme dair peş peşe gelen değerlendirmeler sürüyor. Ahmet Ercan'dan deprem yorumu: Odak Büyükçekmece'ye kaydıJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Kuzey Marmara'da ilginç gelişmeler var" diyerek odağın Silivri'den Büyükçekmece'ye kaydığını söyledi.Ercan açıklamasında, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındı." ifadesini kullandı.'Gerginlik bir günde boşaldı'Ercan açıklamalarında şunları kaydetti:
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Prof. Dr. Ercan 'Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var' diyerek duyurdu: 'Depremcikler o noktaya göç etti'

10:22 25.04.2025 (güncellendi: 10:32 25.04.2025)
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© İHA
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Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da önceki gün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin gerginliğinin de bir gün içerisinde boşaldığını savundu. Kuzey Marmara'ya dikkat çeken Ercan, "Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı" dedi.
İstanbul'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan çok sayıda deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Uzmanlardan da depreme dair peş peşe gelen değerlendirmeler sürüyor.

Ahmet Ercan'dan deprem yorumu: Odak Büyükçekmece'ye kaydı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Kuzey Marmara'da ilginç gelişmeler var" diyerek odağın Silivri'den Büyükçekmece'ye kaydığını söyledi.
Ercan açıklamasında, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındı." ifadesini kullandı.

'Gerginlik bir günde boşaldı'

Ercan açıklamalarında şunları kaydetti:
M6,2 Silivri depreminin gerginliği bir gün içinde boşaldı. Vali izin verirse, evinizin taşıyıcıları hasarlı değilse, artık yuvanız olan evlerinize dönebilirsiniz.
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