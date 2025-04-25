https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-ercan-kuzey-marmarada-ilginc-gelismeler-var-diyerek-duyurdu-depremcikler-o-noktaya-goc-etti-1095673732.html

Prof. Dr. Ercan 'Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var' diyerek duyurdu: 'Depremcikler o noktaya göç etti'

Prof. Dr. Ercan 'Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var' diyerek duyurdu: 'Depremcikler o noktaya göç etti'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da önceki gün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin gerginliğinin de bir gün içerisinde boşaldığını savundu. Kuzey Marmara'ya... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T10:22+0300

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son depremler

ahmet ercan

deprem

marmara depremi

marmara denizi

i̇stanbul

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İstanbul'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan çok sayıda deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Uzmanlardan da depreme dair peş peşe gelen değerlendirmeler sürüyor. Ahmet Ercan'dan deprem yorumu: Odak Büyükçekmece'ye kaydıJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Kuzey Marmara'da ilginç gelişmeler var" diyerek odağın Silivri'den Büyükçekmece'ye kaydığını söyledi.Ercan açıklamasında, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındı." ifadesini kullandı.'Gerginlik bir günde boşaldı'Ercan açıklamalarında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-paylasti-1095672884.html

marmara denizi

i̇stanbul

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