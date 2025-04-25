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İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı
İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da son dakika hissedilen bir deprem daha oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara açıklarında artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.291 artçı sarsıntı kaydedildiAFAD, İstanbul'da gerçekleşen ana depremin ardından toplam 291 artçı depremin ölçüldüğünü açıkladı. Bu artçıların çoğunun İstanbul ve Marmara çevresinde hissedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-deprem-hangi-ilcede-kac-siddetinde-hissedildi-sokak-sokak-deprem-sorgulama-1095656343.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, deprem, marmara depremi, i̇stanbul
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, deprem, marmara depremi, i̇stanbul

İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı

09:04 25.04.2025 (güncellendi: 09:14 25.04.2025)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Fotoğraf
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İstanbul'da son dakika hissedilen bir deprem daha oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara açıklarında artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğunu kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

291 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD, İstanbul'da gerçekleşen ana depremin ardından toplam 291 artçı depremin ölçüldüğünü açıkladı. Bu artçıların çoğunun İstanbul ve Marmara çevresinde hissedildiği belirtildi.
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama
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