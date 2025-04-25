https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-paylasti-1095672884.html

İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı

İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da son dakika hissedilen bir deprem daha oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara açıklarında artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T09:04+0300

2025-04-25T09:04+0300

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son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son dakika

deprem

marmara depremi

i̇stanbul

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İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.291 artçı sarsıntı kaydedildiAFAD, İstanbul'da gerçekleşen ana depremin ardından toplam 291 artçı depremin ölçüldüğünü açıkladı. Bu artçıların çoğunun İstanbul ve Marmara çevresinde hissedildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-deprem-hangi-ilcede-kac-siddetinde-hissedildi-sokak-sokak-deprem-sorgulama-1095656343.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, deprem, marmara depremi, i̇stanbul