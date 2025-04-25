https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-paylasti-1095672884.html
İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı
İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da son dakika hissedilen bir deprem daha oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara açıklarında artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T09:04+0300
2025-04-25T09:04+0300
2025-04-25T09:14+0300
son depremler
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
son dakika
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marmara depremi
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İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.291 artçı sarsıntı kaydedildiAFAD, İstanbul'da gerçekleşen ana depremin ardından toplam 291 artçı depremin ölçüldüğünü açıkladı. Bu artçıların çoğunun İstanbul ve Marmara çevresinde hissedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-deprem-hangi-ilcede-kac-siddetinde-hissedildi-sokak-sokak-deprem-sorgulama-1095656343.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, deprem, marmara depremi, i̇stanbul
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), son dakika, deprem, marmara depremi, i̇stanbul
İstanbul'da bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü paylaştı
09:04 25.04.2025 (güncellendi: 09:14 25.04.2025)
İstanbul'da son dakika hissedilen bir deprem daha oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara açıklarında artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğunu kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
291 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD, İstanbul'da gerçekleşen ana depremin ardından toplam 291 artçı depremin ölçüldüğünü açıkladı. Bu artçıların çoğunun İstanbul ve Marmara çevresinde hissedildiği belirtildi.